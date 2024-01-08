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最慘婚禮...新人遭承包商放鴿子 千人自助餐落空新娘急下廚

香港01／ 喬納森
馬來西亞一新人誤信社交平台的廣告而光顧提供婚禮配套的公司，最終被騙去1萬3288令吉（約新台幣8.8萬元）圖／擷自《香港01》
馬來西亞一新人誤信社交平台的廣告而光顧提供婚禮配套的公司，最終被騙去1萬3288令吉（約新台幣8.8萬元）圖／擷自《香港01》

結婚辦宴席是人生大事，事先已做足準備，竟被婚禮承包商「放鴿子」！馬來西亞一對新人在婚前預先透過網上訂購婚禮一條龍套餐服務，包括婚紗、招待賓客的設備以及自助餐等等。可是在婚禮當天店家卻沒出現，不但沒有到場佈置，也未沒提供千人份量的自助餐。這對新人才驚覺受騙，無奈地新娘要親自下廚煮飯，結果只能提供400人份量的食物招待賓客，事件中損失13,288令吉（約新台幣8.8萬元）。該對新人不甘被騙，事後報警求助，而新娘的哥哥則在Facebook發佈貼文向所有賓客致歉，並揭穿這家婚禮公司的真面目。

綜合外媒報導，馬來西亞有對新人慘遇婚禮騙案，26歲新娘在社交平台看到提供婚禮配套公司的廣告，於是選擇光顧該公司，包括要在婚禮當日提供婚宴設備及自助餐點。新娘在6月到8月期間，向這間婚禮配套公司匯了3次款項，分別為2,780令吉（約新台幣1.8萬元）、5,554令吉（約新台幣3.7萬元）以及4954令吉（約新台幣3.3萬元），合計13,288令吉（約新台幣8.8萬元）。

該公司負責人曾向新娘推薦的婚禮套餐，包括新娘的婚紗、在婚宴場地提供招待賓客的桌椅，以及自助餐，期間新娘一直未與負責人當面洽談，雙方只靠網上聯繫。

到結婚當天，這對新人等到晚上9點，該公司負責人也未出現，更沒有到場佈置及提供自助餐點，他們才驚覺受騙。為免招待不周，新人只好靠全家9兄弟姐妹幫忙，分工合作到處尋找及租借桌椅、大鍋和購買食材，好讓家中排行第7的妹妹順利舉行婚宴。

新娘及家人親自準備餐點。圖／擷自《香港01》
新娘及家人親自準備餐點。圖／擷自《香港01》

可是由於時間太倉促，原先應預計有1,000人的餐點，最後只準備了400人的份量，食品包括咖喱雞、叄巴醬（Sambal Belacan）、水果和生菜等，也有些好心親友買了曼煎粿（Apam Balik）、爆米花和糕點到場，並在現場設立攤位。慶幸的是，雖然婚宴只準備了1種主食，婚禮結束後仍有剩餘食物，賓客能盡興而歸。

事後新人不甘被騙報警處理，而新娘的31歲哥哥Rabbani則在Facebook發貼文公開此事，除了向所有賓客道歉，並揭穿這家婚禮公司的真面目。當地警方獲報後進行調查，並向馬來西亞公司委員會（SSM）調查涉案公司的背景及資料，以進一步掌握證據。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 婚禮

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