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人妻出軌男網友懷孕！在家如廁突產子 她硬塞水桶活活溺斃嬰兒

香港01／ 撰文：桃樂斯
懷孕示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
懷孕示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

親手殺害自己骨肉，真的忍心嗎？印尼發生一起殘忍殺嬰案，年輕人妻上網認識了陌生男子並發生外遇，之後她懷孕卻情夫卻不願意負責任，女子亦拒絕墮胎。女子懷孕期間全靠寬鬆衣服「遮肚」掩人耳目，但某天上廁所時，嬰兒突然滑出並跌至馬桶，女子擔憂被家人發現，情急下竟將嬰兒強行塞進裝水的塑膠桶，活活將其溺斃。事後女子因大量出血引起家人懷疑，送院檢查繼而揭發這宗命案。

綜合印尼媒體報導，當地22歲女子艾薇（Avi）儘管已經結婚，但仍於網上交友，更和1位陌生男網友約會。兩人見面後迅速墮入愛河，認識只有1個月便發生關係懷孕。艾薇發現懷孕已即時告知情夫，可惜對方態度冷淡，只建議她去墮胎，隨即失聯。艾薇因不想墮胎，便裝沒事人般如常過活。

艾薇為免被人發現她懷孕，孕期9個月都靠穿着寬鬆衣服「遮肚」，其間亦沒有普遍孕婦的不適症狀，直到生產前一周才開始腹痛，上月13日於家中如廁時，嬰兒突然就從下身滑出，直接掉進廁所內。艾薇見狀大驚，情急之下找來一個大型塑膠桶並裝水，再將嬰兒放進內裏活活溺死。眼見男嬰失去知覺後，她便用黑色塑膠袋包裹屍體放回桶中，由於產後感到頭暈，便直接去休息，打算翌日再埋屍。

可是艾薇產後出血不止，最初只向家人謊稱月經到來，後來失血過多昏倒，被家人送往醫院，檢查過後發現有胎盤尚殘留其體內，無奈下才承認產下嬰兒。當地警方接報到場後，在艾薇房間搜獲相關塑膠桶，並發現1具被黑色塑膠袋包裹的男嬰屍體，詳情仍有待進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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嬰兒 外遇

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