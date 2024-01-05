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發現老公行蹤可疑 女子一查外遇對象竟是親媽
美國印第安納州一名女子近期在TikTok上分享自己遭前夫劈腿的經歷，影片突破270萬次點閱。女子的經歷之所以會吸引破百萬點閱率，是因為前夫當年劈腿的對象不是別人，竟然是自己的親媽媽，讓眾人跌破眼鏡。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，分享影片的女子是擔任室內設計師的萊西（Laci Jane）。她分享的經歷雖然是14年前的事，但依然讓人十分傻眼。
萊西表示，自己當年剛生下女兒，身體狀況很不好。原本萊西的媽媽跟夫妻兩人一起住，但幾個月後她搬到夫妻倆住家附近的租屋處獨居，由於住的位置還是很近，所以前夫都會去載岳母上班。
萊西後來發現前夫行蹤很可疑，兩人大吵一架，前夫決定先搬到岳母的租屋處住，岳母則搬來夫妻倆的家幫萊西照顧寶寶。當時萊西的媽媽告訴萊西，她的前夫一直都在外面偷吃，但卻沒有透露自己跟女婿有染。
一直到萊西生氣地跟前夫對質後，前夫才坦承，外遇的對象根本就是自己的岳母。而萊西回頭跟媽媽對質時，媽媽更爆出驚人言論，表示「妳阿公阿嬤都知道」。
萊西說自己現在成為單親媽媽，身體狀況又不好，但是媽媽跟前夫卻沒有絲毫悔意。媽媽不但不承認自己跟女婿有一腿，甚至還搶走萊西的房子。不過也因為這樣痛苦的過去，萊西設立了一個非營利組織，希望能夠協助其他單親媽媽，讓他們有安居落腳的地方可以住。
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