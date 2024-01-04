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她分享房門顛倒鳳梨圖...竟惹一票人羞爆喊「好性福」 得知背後意義傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子搭郵輪環遊世界，分享她房內出現顛倒鳳梨圖片，竟讓不少人留言歪樓喊很害羞。圖／擷自tiktok
一名女子搭郵輪環遊世界，分享她房內出現顛倒鳳梨圖片，竟讓不少人留言歪樓喊很害羞。圖／擷自tiktok

看似一張很普通的水果圖片，竟可以引發這麼多聯想！一名外國女子和老公搭郵輪環遊世界，她興奮地在抖音分享郵輪房間設施，結果有一幕拍到房門貼了一張鳳梨圖案，竟引發不少國外網友聯想，許多人不在意女子的郵輪體驗，反而歪樓留言羞喊「你們夫妻會不會遊輪之旅第一晚就懷孕了啊」，令女子超級疑惑，一覽網友留言才知道鳳梨圖片的背後涵義。

根據紐約郵報報導，女子阿迪塔（Adita）在抖音分享自己和老公的郵輪之旅，他們搭乘豪華郵輪海洋小夜曲，在去年12月10日於美國邁阿密出發，再接下來9個月將進行環遊世界。

阿迪塔也拍下和老公住的家庭式房間，不僅有電視、化妝台、衣櫃和沙發等基本配備，床上方還有窗戶，打開就能看到美景，阿迪塔超滿意大讚「超級寬敞」。其中有一幕，阿迪塔拍到看起來很新潮的房門，門上裝了兩串燈飾、黃色小鴨和鳳梨圖片等。

@aditaml2759

#royalcaribbeanultimateworldcruise #ultimateworldcruise

♬ original sound - Adita

影片上傳後引發一陣討論，奇怪的是，只有少數人詢問阿迪塔的旅遊體驗，更多人歪樓留言「鳳梨？妳玩得很開心欸」、「哇，原來有錢人的遊輪旅行都是這樣」、「你們夫妻會不會遊輪之旅第一晚就懷孕了啊」。

內行人也解釋「顛倒鳳梨圖片」是交換配偶暗號，當一對夫妻在門外貼此圖，代表他們已準備好與其他情侶見面來享受刺激的性愛，或者夫妻倆正尋找交換配偶派對，便在門外貼上圖片暗示其他人。

因此許多網友看到阿迪塔門上有鳳梨圖片，不禁聯想到其「神秘用途」。不過阿迪塔看到留言澄清，夫妻倆的性生活沒那麼開放，也打趣回應表示，「我們確實喜歡鳳梨！我有鳳梨戒指、鳳梨項鍊、鳳梨耳環...而且我房門還有一個臭名昭著的鳳梨標誌」。有趣的是，後來阿迪塔仔細觀察房間，發現房門右上角真的貼了一個「顛倒鳳梨圖片」，令不少人笑歪。

鳳梨 出國旅遊

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