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妹子一轉身「至少撞衫20人」 當地人曝無奈真相：只有3個購物處

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲一名女子參加活動發現身上穿的V領紅裙不斷撞衫。圖／翻攝自TikTok@anna_vandenberg2
澳洲一名女子參加活動發現身上穿的V領紅裙不斷撞衫。圖／翻攝自TikTok@anna_vandenberg2

服飾穿搭與人撞衫並不罕見，但是連續和20多個人一樣，不免令人感到訝異。一名澳洲女子日前穿著紅色洋裝觀看賽馬，到現場就看到至少和20人穿同樣一條裙子，她頓時感到既尷尬又好笑。影片曝光後，有網友笑回：「妳應該把所有人都聚集起來拍一張照片」，但也有當地人無奈說：「那是因為我們只有3個地方可以購物」。

據英媒《每日郵報》報導，澳洲雪梨一名女子安娜（Anna）在抖音分享自己拍攝的影片，並表示，「我在禮節日（Boxing Day）穿著Glassons（連鎖服飾品牌）紅色連身裙參加賽馬……其他人也是如此」。畫面當中，安娜到達活動現場時，發現身上穿的同款裙子隨處可見，至少有20名其他女性也穿著同樣的連身裙，只是身上的包包、配件不同，她因此覺得尷尬好笑。

報導指出，安娜當時穿著裙子搭配黑色包包和休閒鞋，其他人則是都穿高跟鞋，而該條熱門的紅色V領連身裙售價59.99澳幣（約1253元新台幣），官網上標示著100%聚酯纖維製成，幾乎所有尺寸目前都已售罄。

安娜的影片曝光後，引起網路熱烈討論，觀看數高達5萬多，有網友笑回：「妳應該把所有人都聚集起來拍一張照片」、「妳們看起來都棒極了，應該拍一張大合照哈哈」、「我現在必須買它，因為每個人穿上去看起來都很好！」、「這應該是Glassons的廣告，因為每個人穿這件衣服都很好看」，但也有人解釋無奈撞衫的原因：「那是因為我們只有3個地方可以購物」。

@anna_vandenberg2

I wore THE Glassons red dress to the Randwick Races on Boxing Day…and so did everyone else…. #twinning #glassons #glassonsreddress #syndey #randwickraces #randwick #reddress #ootd #racing #christmas #dress #twin

♬ origineel geluid - Tik Toker

撞衫 澳洲

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