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中獎悲劇！單親媽爽中3千萬買新屋開餐廳 4年後生活盡毀

香港01／ 謝茜嘉
來自美國的單親媽媽麗莎2004年買樂透，意外中獎100萬美元，但她後來接受當地媒體訪問時，坦言這段日子讓她很失望。 香港01資料照
來自美國的單親媽媽麗莎2004年買樂透，意外中獎100萬美元，但她後來接受當地媒體訪問時，坦言這段日子讓她很失望。 香港01資料照

人人都想中獎變富豪，但美國有單親媽媽卻感到後悔不已。該媽媽在2004年買樂透，並意外中獎100萬美元，她拿到錢後便開展奢華生活，更為自己開一間海鮮餐廳圓夢。然而，餐廳最終遇到財務困難，經營6個月就結束營業，而媽媽更為1個原因弄得自己稅務纏身，短短4年內令夢想生活盡毀。

來自美國的單親媽媽麗莎（Lisa Arcand）於2004年買樂透，更意外中獎100萬美元（約台幣3100萬元）。天降橫財令她生活富裕起來，開始追求奢華生活，例如買新的物業居住、出錢為朋友與家人舉辦奢華派對、送兒子到私立學校讀書，每年學費為1萬美元（約台幣31萬元）。

此外，麗莎更決定為自己開一間海鮮餐廳圓夢，但因最終遇到財務困難，經營6個月就結束營業。但最令麗莎無奈的是，當時樂透公司表明不能一次性提取獎金，規定只能以每年取3.5萬美元（約台幣108萬元）的方式，而麗莎希望能一次拿多些錢，於是與一間財務公司簽約。

該財務公司承諾，先讓麗莎一次性取20萬美元（約台幣620萬元），不過日後每年拿到獎金，麗莎必須分期還利息，結果導致她在4年內面臨更多稅務問題，用獎金還款也所剩無幾。

麗莎後來接受當地媒體訪問時，坦言這段日子讓她很失望，中樂透並未像他人吹捧的一樣好，並希望藉由自己的故事提醒世人。

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文章授權轉載自《香港01》

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