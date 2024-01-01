職場外遇對象約她過節賞夜景 一聽地點傻眼「毫無危機意識」
每逢佳節到來，許多情侶或許會彼此相約，想到一個燈光美氣氛佳的地方，共度一段浪漫時光。然而，如果沒有慎選約會地點，就有可能弄巧成拙，反而留下不好的印象。近來日本媒體，就有一起這樣的案例。
根據日本媒體「All About」報導，一位化名奈美的36歲女性，和職場其他單位的部長有不倫關係，並且還維持長達兩年。第一年遇上聖誕節時，部長因為出差的關係，兩人沒辦法一起度過。於是到了第二年，部長就主動邀約奈美，希望能一起欣賞夜景。
部長雖然認為，一般女性會喜歡看夜景，但奈美其實對夜景毫無興趣，不過既然部長難得邀約，所以還是答應下來。沒想到部長希望能一起去某個超有名，總是人滿為患的聖誕景點，讓奈美相當詫異。畢竟在那樣的環境下，如果不小心被同事撞見了，兩人的外遇關係也可能因此暴露。
奈美於是向部長表達這樣的疑慮，最後兩人決定，要找另外的高樓大廈看夜景。正當奈美覺得鬆了一口氣時，不久後部長卻說，他打聽到一位友人住著的高樓，打算約在那邊。這又讓奈美起了疑慮，覺得還是不夠安全，因此拒絕了邀約。
結果，雙方就因為這次的看夜景告吹，彼此越來越疏遠，在新的一年結束了關係。奈美本來還以為對方比較年長，或許也會比較成熟，殊不知一點危機管理意識都沒有，讓她感到相當意外。
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