女子大掃除翻出塵封2年彩券 好奇對獎竟「爽中340萬」還能領獎！

德國一名女子日前為迎接聖誕節，於是對家中進行大掃除，途中在抽屜內發現一張塵封2年的彩券，女子抱著好奇的心態對獎，沒想到竟幸運中了價值10萬歐元（約新台幣340萬元）的大獎，且直至2024年12月31日皆能領取獎金，讓她直呼「簡直不敢相信」。

根據《太陽報》報導，這名來自德國馬德堡的女子於2021年購入這張「Lotterie Super 6」彩券，買完後這張彩券就被丟到不知去向，她也忘記它的存在，因此當時也沒對獎。

直到此次聖誕節，由於即將在家中舉辦聖誕節活動，她開始大掃除，卻在一個鮮少使用的抽屜中發現這張彩券，由於當時尚未對獎，女子便找出當年的中獎號碼，沒想到竟意外中了大獎，女子欣喜若狂，「我簡直不敢相信，這感覺就像重新發現了一個被遺忘的寶藏」，並表示她將為自己安排一趟奢華度假。

對於女子的好運奇蹟，彩券公司表示，她的運氣令人難以置信，並藉此提醒，任何持有2021年彩券的人都可以再次檢查自己的號碼，目前待領取的獎金累積價值已超過57.2萬英鎊（約新台幣2235萬元），中獎者最晚在2024年12月31日前都可以領取獎金。