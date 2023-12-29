影／朋友慫恿拍片 青少年竟淋汽油點火自焚

國外一名青少年疑似為了拍片，在其他朋友慫恿之下竟然在身上淋汽油，並且點火燃燒。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這部影片是由一名叫做林克勒（Jebediah Lincler）的網友上傳的，影片上傳到X（前推特）後吸引不少人留言轉發。影片中自焚的青少年疑似是林克勒的表弟，林克勒在發文寫道：「我表弟真的太誇張了，以前我們念高中的時候玩得沒那麼瘋」。

影片中表弟穿著短褲，身上淋了汽油，在其他孩子的慫恿呼聲下點火，雖然點完火以後他立刻跳進水中，還是讓不少網友擔心他的安危。幸好林克勒貼出影片後，隨後也貼上表弟身上著火的照片，並表示表弟還活著，身體也沒有嚴重燒傷，一切狀況都很好。

不過一名網友表示，汽油是一種溶劑，會滲透進皮膚，進入器官和大腦，認為「皮膚保護不了你，這孩子一定100%器官受損了」。

My cousin is an animal. Highschool was a bit softer back in my day. pic.twitter.com/tcpIKD6Bim — Jebediah Lincler (@TheRealLinkl3r) 2023年12月23日

但根據美國國家衛生院資料顯示，目前並沒有人體接觸汽油後對皮膚有影響的相關研究。不過該資料也指出，汽油對於身體造成的危害，主要在於吸入汽油燃燒時所產生的廢氣，吸入≥5,000 ppm 的汽油廢氣便會致命；因為吸入過多廢氣，會造成呼吸衰竭以及心律不整等情形。

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