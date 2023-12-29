偷地溝油！美國3華裔男偷1250公升餐廳廢油 警方拆解原來這麼值錢

美國佛羅里達州有3名華裔男子涉偷地溝油被捕，更遭警方公開容貌！當地警方表示，上週六（23日）有回收食用油的公司保安員，發現有2架可疑卡車，暗中跟蹤下看到該貨車先後前往3間餐館，並以喉管從該回收食用油公司的油箱抽走餐廳廢油（俗稱「地溝油」），合共偷走1250公升廢油，總值1036.41美元（約41,812台幣），3人被控嚴重偷竊罪，各人交出2,500美元（約76,737台幣）保釋金後獲准保釋。

警方指偷廢油罪行越發猖獗，去年已有同類案件發生，今年4月亦有6名華人涉偷廢油被捕，相信背後涉及更大的偷竊集團。警方曾指這些看似沒用的廢油，在罪犯眼中可謂「黃金液體」，因這些食用廢油可被提煉成生物柴油燃料，每加侖（約3.8公升）再以4至5美元（折約122台幣）價格重新出售。

綜合外媒報導，3名落網男子分別為49歲住在聖約翰（St.Johns ）的林瑞（Rui Lin，譯音）、35歲來自聖奧斯汀（St.Augustine）的35歲男子陳運秋（Yunqiu Chen，譯音）以及來自紐約法拉盛（ Flushing ）的42歲劉增宇（Zengyu Liu，譯音），他們被控一項嚴重偷竊罪，當中林瑞於2022年曾因類似罪行在佛州佛雷葛勒郡（Flagler County）被捕，各人分別交出2,500美元約76,737台幣）保釋金后獲准保釋外出。

據警方資料透露，事發於上週五（22日），為餐館提供食用油管理解決方案的公司DAR PRO，該公司的保安員看到2輛卡車從他認識的路線開走，因去年曾發生類似偷竊案，故保安員起疑，所以尾隨卡車暗中觀視，看到卡車其後駛至1間自助餐廳有所行動。

涉案的2架貨車車斗擺放了抽設施，先後從3間餐廳偷走合共約330加侖（約1,250公升）的地溝油，總值1036.41美元（約41,812台幣）。（網上圖片）

當卡車停下熄燈后，其中1名疑犯負責「把風」，而另2人則從卡車車鬥取出軟管，從1個標有點AR PRO的油箱吸走約150加侖（約568公升）的廢油。而3名疑犯離開該自助餐廳后，就再到另外2間餐館外重施故技。他們從這3家餐廳涉偷取了約共330加侖（約1,250公升）的廢油，以每加侖3.14美元（約96台幣）的市場價格計算，被盜的地溝油總價值1036.41美元（約41,812台幣）。

當地警方經調查後發現，「相信3名疑犯或來自更大的犯罪集團，懷疑該組織在整個地區偷走了價值數千元的廢油」。今年4月，亦有6名華裔男子涉嫌偷盜和轉售餐館的廢油被捕，他們被紐約西區聯邦檢察官指控「串謀在州際商業中運輸和銷售贓物」，最高刑罰可被判10年監禁和罰款25萬美元（約767台幣）。

由於偷竊地溝油的情況越發嚴重，警方曾拆解這些案件上升的原因，指一般人以為這些看似無用的地溝油，在犯罪者眼中卻是「黃金液體」，由於最近能源價格不斷上漲，廢油的價值也隨即增加。

當地餐廳會把食用廢油裝到桶內里等待廢油回收公司回收，餐廳會獲每加侖0.25至0.60美元（約7至18台幣），回收公司會把廢油運到精鍊廠，從中抽走水分和雜質，再轉化為生物柴油燃料，每加侖可售4至5美元（約122至153台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》