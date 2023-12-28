快訊

從校園割頸案看教育界「學生至上」 台師大退休教授曝事實：老師變教書匠

東京、大阪被陸客塞爆…日本還剩哪裡能去？他曝1攻略掀熱議

靠發生關係捐精生180子 51歲男遲遲沒脫單：沒人能接受

聯合新聞網／ 綜合報導
喬和200多名女性發生關係，捐精生下180個孩子。圖擷自太陽報
喬和200多名女性發生關係，捐精生下180個孩子。圖擷自太陽報

英國一名男子在13年內捐精生下180個孩子，可說是「子孫滿堂」，但他自己卻一直找不到適合的對象，到了51歲都還沒脫單。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名男子用假名喬（Joe）接受訪問，表示自己之所以會找不到另一半，是因為自己過去13年來不停捐精。喬表示，因為他捐精的方式是和女性發生關係，已成功捐精生子180次，他發生關係的對象則多達200人，因此沒有人能接受。

根據英國國民保健署資料指出，40歲以下女性，只要有規律的無避孕性行為（每兩三天一次），有8成都能夠順利受孕，不過還是有七分之一的夫妻無法懷孕。

喬說自己本來有一段婚姻，不過婚姻在5年前結束。過去13年，他透過部分性交（指沒有擁抱和接吻的性關係）、自然性交和人工性交來協助女性懷孕。因為各國人工受孕的費用很高，因此不少女性願意上網找這樣的捐精者捐精。喬為了幫助這些女性，飛往各國捐精，足跡包含美國、阿根廷、義大利、新加坡、菲律賓和英國。

透過捐精懷孕的180個孩子中，他見過且認識的有60幾個，有些孩子甚至還會天天跟他見面，喬也會透過WhatsApp跟孩子互動聊天。雖然他在跟某些捐精的對象發生關係後也會試著約會交往，但是卻遲遲沒有找到碰出火花的人。他希望自己有一天能夠找到靈魂伴侶，且對方也能接受他已經有180個小孩。

捐精

延伸閱讀

巴黎街頭行騙新手法 抓準人性弱點逼你捐錢

男指自家狗「什麼都不會」下手勒死丟垃圾桶 牠命大幸運獲救

影／羅馬精品街男子浪漫求婚遭拒 爆紅影片掀兩派論戰

母煩惱10歲女聖誕禮物要iPhone15和Dior鞋 網傻眼：我小時候只要倉鼠

相關新聞

手術室當砲房？帥醫激戰多名女子 還拍197段不雅片及照片

英國發生醫生涉嚴重違反職業操守事件！1名在劍橋大學畢業的家庭醫生疑在工作期間，與不同女子在手術室內發生性行為，並且指拍下影片，而他亦曾在手術室向女員工做出猥褻行為，事件直至他向1名與他發生性關係的員工傳送197張性愛照片及影片才揭發。英國醫學委員會早前進行調查，涉事醫生辯稱這些行為是雙方自願，並指自己在手術室中發生性行為，是他為滿足自己的性癮。案件將於明年4月有裁決，涉事醫生可能失去專業資格。

最幸福男人！辣妻愛3P邀23女榨乾尪 明年目標：挑戰45女

澳洲有年輕人妻在社交平臺自爆，與丈夫維持「開放式關係」，甚至會主動找其他女伴與自己「共用」丈夫，她自稱樂在更其中，更甚於丈夫，其言論一度引起線民熱議。人妻早前發表來年新目標，指今年夫妻共找了23名女子進行「多人運動」，但她已訂下2024年的新目標，就是希望參與人數可翻倍，找到至少45名女子參與她的計劃。她的大膽言論引來不少網友熱議，有人羨慕她敢作敢為，「丈夫有你這樣的妻子十分幸運」，亦有別人不看好，批評她會離婚收場。

中頭彩好友秒向他伸手求救急 他借完才知背後真相氣到絕交

很多人平時喜歡買樂透，做公益之餘還能試試手氣，看自己會不會是中獎的幸運兒。然而，若是真的中了大獎，生活又會發生什麼樣的變化呢？近來日本媒體就報導，一位好不容易中了獎的男子，卻有著不幸的發展。

女子「過世40分鐘」竟奇蹟復活 10天後檢查結果讓醫驚呆

人死後是否會進入另一個世界，是許多人好奇的問題。據外媒《The Sun》報導，英國一名三寶媽科斯蒂（Kirsty Bortoft）在「過世」40分鐘後奇蹟復活，之後她與醫生分享自己在死亡期間經歷的事，讓對方非常震驚。

靠發生關係捐精生180子 51歲男遲遲沒脫單：沒人能接受

英國一名男子在13年內捐精生下180個孩子，可說是「子孫滿堂」，但他自己卻一直找不到適合的對象，到了51歲都還沒脫單。

南美「薩滿」新年預言加薩難寧 這國總統將走上荊棘之路

多名南美洲秘魯的「薩滿」（巫師）今天對新年做出預言：阿根廷新總統米雷伊前途滿布荊棘，加薩戰爭持續，2024美洲盃足球賽冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。