靠發生關係捐精生180子 51歲男遲遲沒脫單：沒人能接受

英國一名男子在13年內捐精生下180個孩子，可說是「子孫滿堂」，但他自己卻一直找不到適合的對象，到了51歲都還沒脫單。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名男子用假名喬（Joe）接受訪問，表示自己之所以會找不到另一半，是因為自己過去13年來不停捐精。喬表示，因為他捐精的方式是和女性發生關係，已成功捐精生子180次，他發生關係的對象則多達200人，因此沒有人能接受。

根據英國國民保健署資料指出，40歲以下女性，只要有規律的無避孕性行為（每兩三天一次），有8成都能夠順利受孕，不過還是有七分之一的夫妻無法懷孕。

喬說自己本來有一段婚姻，不過婚姻在5年前結束。過去13年，他透過部分性交（指沒有擁抱和接吻的性關係）、自然性交和人工性交來協助女性懷孕。因為各國人工受孕的費用很高，因此不少女性願意上網找這樣的捐精者捐精。喬為了幫助這些女性，飛往各國捐精，足跡包含美國、阿根廷、義大利、新加坡、菲律賓和英國。

透過捐精懷孕的180個孩子中，他見過且認識的有60幾個，有些孩子甚至還會天天跟他見面，喬也會透過WhatsApp跟孩子互動聊天。雖然他在跟某些捐精的對象發生關係後也會試著約會交往，但是卻遲遲沒有找到碰出火花的人。他希望自己有一天能夠找到靈魂伴侶，且對方也能接受他已經有180個小孩。