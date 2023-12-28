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手術室當砲房？帥醫激戰多名女子 還拍197段不雅片及照片

香港01／ 撰文：喬納森
家庭醫生普林默（Thomas Plimmer）涉嫌在工作時間與多名女子，在手術室中進行性關係，早前接受紀律聆訊。（網上圖片）
家庭醫生普林默（Thomas Plimmer）涉嫌在工作時間與多名女子，在手術室中進行性關係，早前接受紀律聆訊。（網上圖片）

英國發生醫生涉嚴重違反職業操守事件！1名在劍橋大學畢業的家庭醫生疑在工作期間，與不同女子在手術室內發生性行為，並且指拍下影片，而他亦曾在手術室向女員工做出猥褻行為，事件直至他向1名與他發生性關係的員工傳送197張性愛照片及影片才揭發。英國醫學委員會早前進行調查，涉事醫生辯稱這些行為是雙方自願，並指自己在手術室中發生性行為，是他為滿足自己的性癮。案件將於明年4月有裁決，涉事醫生可能失去專業資格。

綜合外媒報導，40歲在劍橋大學畢業的家庭醫生普林默（ Thomas Plimmer ）涉嫌在工作時間與多名女子，在手術室中進行性關係，並將197張性愛照片和影片傳給其中1名員工。

英國醫學委員會調查事件，相信普林默曾在約會網站上結識2名女性，並相約對方到他的手術室進行性行為，而有說法指他強迫女性與他發生性關係，這方面則沒有證據證明屬實。

普林默辯稱是雙方自願性交，並曾表示在手術室進行性行為，是為了滿足他的性癮。（示意圖／Ingimage）
普林默辯稱是雙方自願性交，並曾表示在手術室進行性行為，是為了滿足他的性癮。（示意圖／Ingimage）

面對如此嚴重指控，普林默辯稱是雙方自願性交，並曾表示在手術室進行性行為，是為了滿足他的性癮。普林默在聽證會上也坦承，「尋求性愛是一種需求，我確實為了滿足個人需求而撒謊。我對她們不誠實，是要滿足對於性愛的渴望。」

根據法庭檔，普林默曾多次出軌，並對女性撒謊，藉此與她們維持關係。而代表英國醫學委員會的馬克（ Mark Monaghan ）則指：「這完全是捏造的，他是一個經常說謊的騙子。」調查亦指控普林默曾向1名女同事表示，他有些可以讓她「高興起來」的東西，之後就解開褲子作出猥褻行為。更令人震驚的是，普林默的前女友曾警告向總醫學委員會舉報他的行為，卻遭威脅要「割斷她的喉嚨」。另外，普林默亦被指控濫用職權，但未得到證實，惟普林默面臨一連串嚴重指控，最大懲罰將可能失去專業資格。

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文章授權轉載自《香港01》

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