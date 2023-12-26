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《小鬼當家》一家多有錢？ 33年後專家推算：收入前1%富豪

香港01／ 撰文：成依華
1990年《小鬼當家》電影劇照。（官方劇照）
1990年《小鬼當家》電影劇照。（官方劇照）

1990年上映的《小鬼當家》（Home Alone，又譯寶貝智多星）是聖誕節經典電影，時至今日仍是不少影迷趁佳節重溫的作品，美媒12月20日刊出報導，找來專家評估戲內麥卡利斯特（McCallister）一家的財政實力，結果推算他們住宅的價值在現今約為240萬美元（約新台幣7472萬元），這家人是收入前1%的有錢人。

由麥考利·克金（Macaulay Culkin）主演的《小鬼當家》，講述一對竊賊拍檔意圖到麥卡利斯特（McCallister）一家的豪宅爆竊，結果遇上被遺留在家、由麥考利·克金飾演的8歲男童凱文（Kevin），上演一場男童大戰竊賊的戲碼。

在這部以芝加哥為拍攝場景的電影中，竊賊早已談到麥卡利斯特一家的豪宅位於當地的富人社區，估計裡面有不少珠寶，但到底這家人多有錢？《紐約時報》20日指，戲中住宅位於芝加哥市郊溫內特卡（Winnetka）社區，在現實中也是全美國內極有錢的社區之一。

1990年《小鬼當家》電影內的豪宅。（預告片截圖）
1990年《小鬼當家》電影內的豪宅。（預告片截圖）

戲內凱文與其4名兄弟姊妹各有獨立房間，且還有其他房間讓訪客留宿，也顯示這家人的富有程度。專家估算一間類似的房屋在2022年中的價錢為240萬美元（約新台幣7472萬元）。

報導指，假設麥卡利斯特夫婦在住屋上的支出不超過收入30%的話，他們若要負擔得起戲內的房子，一家在1990年收入預計為30.5萬美元（約新台幣949萬元），計入通膨的話，此數字在2022年約為66.5萬美元（約新台幣2070萬元），無論在以前或是今日，在芝加哥地區都屬於前1%的高收入家庭。

麥卡利斯特一家的親戚也是富裕人士，戲內談到他們家族共15人一起坐飛機去巴黎旅行，其中4人乘坐頭等艙，機票錢是由男主人麥卡利斯特的兄弟支付。

《小鬼當家》電影未講述麥卡利斯特夫婦從事什麼工作，這不時成為戲迷在網路討論區的話題，由於屋內有不少可放在商店櫥窗的人形公仔，所以不少網友猜想女主人的職業是時裝設計師。電影官方小說則把男主人設定為商人。

童星出身的麥考利·克金（Macaulay Culkin）2023年12月初在荷里活星光大道打手印留名，在戲內飾演其母的演員奧哈拉（Catherine O’Hara）也有出席，兩人「團聚」（路透）
童星出身的麥考利·克金（Macaulay Culkin）2023年12月初在荷里活星光大道打手印留名，在戲內飾演其母的演員奧哈拉（Catherine O’Hara）也有出席，兩人「團聚」（路透）

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