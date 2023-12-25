送貨員堅持不讓男童簽收「叫你媽媽來」 背後理由讓網大讚：真正的聖誕老人

聖誕佳節來到，許多家長們也會在此時化身為孩子們的聖誕老公公，想盡辦法張羅聖誕禮物，帶給他們美好的聖誕節。近來有位日本女網友，就曾因為網購要給小孩的聖誕禮物時，發生一段意外的插曲，讓她感到相當窩心。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「LhOrngp1p0ktOji」近來分享，表示去年聖誕節前夕，一位宅配人員到家送貨。當時是他兒子前往應門，隨後兒子向屋內大喊，要媽媽出來簽收貨品。網友一度要求兒子自己收貨就好，但宅配員卻表示如果媽媽不來，他就不會把東西交給兒子。

女網友於是來到玄關簽收，此時她發現送來的東西，原來是樂高的玩具。送貨員或許是從這項線索，判斷出這應該是要給兒子的聖誕節禮物，但怕如果是兒子收貨，很可能會提前破梗，因此才堅持要網友親自領取。這讓網友感到十分感動，認為這位守護孩子夢想的送貨大叔，是他心目中的聖誕老人。

其他網友也紛紛表示「真的要感謝這時期的送貨員」、「明明忙得要死，卻有這份貼心」、「好想知道是哪一家的送貨員」、「這時候的送貨員每個人都是聖誕老人」、「好棒的故事，喜歡這樣溫柔串聯的世界」、「原來聖誕老人開的是宅配卡車」。