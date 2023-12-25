站壁賺大錢還變網紅 歌舞伎町女卻無家可歸「想結婚當主婦」

日本歌舞伎町生活紙醉金迷，金錢來得快去得也快，許多人一旦身陷於此，最終就會難以自拔。近來日本媒體，就報導了一位暱稱Manami的27歲女性，雖然在歌舞伎町賺了不少錢，還拍片成為網紅，但卻始終身無分文，沒有安身立命之處。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，Manami過去曾在百貨公司上班，並與同居人租房。然而因為公司倒閉的關係，Manami成為無家可歸的人，於是她開始在新宿歌舞伎町一帶「站壁」賣身賺錢，一晚最高收入來到8萬日幣（約相當於新台幣17533元），月收則落在50萬日幣左右（約相當於新台幣109,580元）。

然而，雖然收入不斐，Manami卻因為沉迷於男公關俱樂部，結果花得一乾二淨，只能流連於網咖棲身。不過長期在歌舞伎町逗留的她，也被一些youtuber注意到，紛紛邀請她拍片，一次最高只拍了十分鐘，就獲得2萬日幣的收入（約相當於新台幣4382元），還曾經在路上被外國人認出來，被對方給了3萬日幣（約相當於新台幣6574元）。

不過，也有路人看他不順眼，沒來頭地就毆打她。然而也因為拍片的關係，讓Manami成為「無家系」的網紅。她透露近來總算是交到了男友，希望有一天能和男友住在一起，結婚成為家庭主婦，擺脫在歌舞伎町遊蕩的生活。