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住旅館驚見牆上有「核子按鈕」還顯示ON 網驚：核彈發射了？

聯合新聞網／ 綜合報導

過量的輻射會對人體造成嚴重危害，因此有些特殊設施，會貼上代表輻射的記號，警告一般人不要隨便擅闖，否則將可能有嚴重後果。然而最近有位日本網友，卻在一個意想不到的地方，看到代表核能輻射的標誌，讓他嚇了一大跳。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「kuhudon」近來分享，他在東京住宿的旅館裡看到一個開關，上頭分別貼著男女廁所，以及像是核能輻射的標誌。這讓他非常驚嚇，以為這間房間有輻射的問題，而且開關還正在「ON」的那一邊。

一位日本網友在飯店住宿，驚覺牆上竟然有「核子」標誌按鈕。圖擷自twitter
一位日本網友在飯店住宿，驚覺牆上竟然有「核子」標誌按鈕。圖擷自twitter

於是，網友決定把開關轉到「OFF」，結果廁所裡的換氣扇也立即停下，才發現原來那不是核能輻射的標誌，而是代表換氣扇的開關。真相大白之後，也讓網友是終於鬆了口氣，只是虛驚一場。

其他網友也紛紛表示「這也未免太像了」、「很像是核能發電的開關」、「連按個換氣扇都需要勇氣」、「說起來確實是換氣扇沒錯啦」、「讓人超級不想按ON的」、「已經是ON了代表核彈發射了嗎」、「有夠嚇人的」、「結果反過來以為是換氣扇，殊不知是核子戰爭的按鈕」。

輻射 日本 標誌

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