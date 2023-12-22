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住旅館驚見牆上有「核子按鈕」還顯示ON 網驚：核彈發射了？
過量的輻射會對人體造成嚴重危害，因此有些特殊設施，會貼上代表輻射的記號，警告一般人不要隨便擅闖，否則將可能有嚴重後果。然而最近有位日本網友，卻在一個意想不到的地方，看到代表核能輻射的標誌，讓他嚇了一大跳。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「kuhudon」近來分享，他在東京住宿的旅館裡看到一個開關，上頭分別貼著男女廁所，以及像是核能輻射的標誌。這讓他非常驚嚇，以為這間房間有輻射的問題，而且開關還正在「ON」的那一邊。
於是，網友決定把開關轉到「OFF」，結果廁所裡的換氣扇也立即停下，才發現原來那不是核能輻射的標誌，而是代表換氣扇的開關。真相大白之後，也讓網友是終於鬆了口氣，只是虛驚一場。
其他網友也紛紛表示「這也未免太像了」、「很像是核能發電的開關」、「連按個換氣扇都需要勇氣」、「說起來確實是換氣扇沒錯啦」、「讓人超級不想按ON的」、「已經是ON了代表核彈發射了嗎」、「有夠嚇人的」、「結果反過來以為是換氣扇，殊不知是核子戰爭的按鈕」。
これは昨夜泊まった宿にあったトイレの照明のスイッチなんですが、なんか下に核のマークがついてるぞ！？しかもONになってる〜！？！？？放射線が出続けてるってコト！？— くふ (@kuhudon) December 16, 2023
と思って、おそるおそるOFFにしてみると
……換気扇が止まりました(笑) pic.twitter.com/XtPbQey2WL
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