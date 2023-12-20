忍受鄰居與他的狗「雙面性格」2年多 她一問房東真相超展開

俗話說「遠親不如近鄰」，然而和鄰居打好關係也非易事。據外媒報導，國外一名女子在新鄰居搬進來後，發現對方的狀態非常奇怪。兩年多後，原PO向房東提起鄰居的事，對方的一句話讓她恍然大悟，而當她分享這段經歷後，也引來眾網友直呼「根本猜不到結局會是這樣」、「拜託拍成電影」。

據外媒《鏡報》報導，國外一名女子訴說一段奇異經歷，她表示，某天一名年約70歲的男子成為她的鄰居，長相酷似哈利波特電影中飾演露娜羅古德的父親的演員，留有一頭白色的長髮，看起來人畜無害，養了一隻狗。

對方搬進來的第一天，兩人初次見面，該名男子非常友善的跟她打招呼，他的狗性情平和，和原PO飼養的狗互動良好。但幾天後，兩人在街上偶然遇見時，男子卻對她皺眉，狗更朝她的方向衝來、瘋狂吠叫，當她跟對方打招呼時，男子卻說了一聲「不」。

原PO並說，這樣的情況持續了兩年多，鄰居和他的狗有時候對她很友善，有時候則是個混蛋。她更形容對方的狗「就像是發瘋了」，有次更攻擊了她家的狗，但鄰居卻反而對她大吼大叫，並拒絕帶走他的狗。

某天，原PO有幸和房東聊天，過程中提及鄰居和鄰居家的狗的怪異表現，沒想到房東卻回了一句「哪一個？」原來入住的鄰居其實是2個人，但因為是同卵雙胞胎，所以她完全認不出來，再加上該對雙胞胎養了兩隻長得一模一樣的狗，導致原PO兩年多來，一直以為是同一個人和同一隻狗。

後來，原PO也終於目擊鄰居「兩人同框」畫面，並說他們的裝扮還幾乎一樣。她的經歷也讓網友們嘖嘖稱奇，「根本猜不到結局會是這樣」、「拜託拍成電影」、「真的是超展開，也太好笑了吧」、「真想看到妳當下得知真相的表情」、「這太讚了」。