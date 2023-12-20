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日本人妻拍TikTok爆紅「主婦翻身變社長」 夫吃味想離婚又猶豫了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性老婆靠著拍抖音賺大錢，讓他感到相當吃味。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男性老婆靠著拍抖音賺大錢，讓他感到相當吃味。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現在社群網站發達，某些人可能在一開始，只是玩票性質地拍拍影片，結果卻突然爆紅，這樣的例子屢見不鮮。不過有位日本丈夫，卻因為妻子一夕成為網紅的關係，意外產生了糾紛。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，一位化名榮治的41歲男性，本身在一間知名大企業上班，年收來到1000萬日幣（約相當於新台幣217萬元）。就在十年前，他認識一位在附近超商打工，長得像長澤雅美的女性。兩人在交往一年後順利結婚，女方也辭去工作，專心當家庭主婦。

妻子一開始非常不會做家事，連煎個玉子燒都會失敗。不過她在網路上搜尋，找到了一些料理教學影片，漸漸變得能做些簡單的料理，讓榮治感到相當欣慰，兩人度過了一段甜蜜的時光。妻子也趁著平常空閒在家，透過網路學習事情。

就在大約三年前，榮治意外地發現，老婆開始在TikTok拍片分享學到的事，結果一炮而紅，不只被電視媒體報導，還出書、開講座介紹如何爆紅的方法等等。後來更直接成立公司，營業額來到一億日圓（約相當於新台幣2174萬元），搖身一變成為女社長。

然而也因為這樣，兩人都有各自的事業，在家中越來越少見面，讓榮治感到相當寂寞。加上妻子竟然翻身賺得比自己還多，難免讓榮治感到吃味。越來越鬱悶的他，整天借酒澆愁，常常醉醺醺的狀態下去上班，還發生了外遇。但心裡卻又放不下妻子，雖然考慮過離婚，卻又遲遲不肯下決定，一直猶豫到現在。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 網紅 老婆 丈夫

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