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毀滅式報復？人妻買下街頭廣告稱「丈夫偷腥過程全都錄」：下次請選無窗房間

聯合新聞網／ 綜合報導
馬來西亞街頭出現一個有趣的電子廣告看板，一名人妻聲稱手上握有丈夫出軌偷吃的影片證據，並提醒對方「下次記得選沒有對外窗的房間」。 示意圖／Ingimage
馬來西亞街頭出現一個有趣的電子廣告看板，一名人妻聲稱手上握有丈夫出軌偷吃的影片證據，並提醒對方「下次記得選沒有對外窗的房間」。 示意圖／Ingimage

究竟是妻子想抓姦還是聰明的廣告行銷手法？日前有網友在街頭發現一個有趣的電子廣告看板，一名人妻署名聲稱手上握有丈夫出軌偷吃的影片證據，並表示這件事情已交由律師處理，準備打離婚官司，要丈夫不用再聯繫她。

綜合外媒報導，這個電子廣告看板出現在馬來西亞吉隆坡的敦依斯邁花園（Taman Tun Dr Ismail），一位具名「Shin Yi」的人妻公開點名丈夫「Kevin Teoh Chee Sing」是個愛說謊又外遇的魯蛇，也說丈夫在房間裡偷吃的過程已被錄影存證，「下次記得選沒有對外窗的房間」。

看板上的內容也提到，「不用再聯繫我了！我的律師會打電話給你」，文末屬名「你的（即將成為前任）妻子Shin Yi」。該則廣告18日一早被X用戶轉發後，目前已吸引超過120萬人次瀏覽，有網友讚嘆該名人妻的抓姦手法；不過也有大票網友認為，這也許是一個標榜隱私安全性的辦公室出租廣告，看板內容不過是業者的行銷文案。

廣告 律師 離婚 馬來西亞 吉隆坡 外遇 X

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