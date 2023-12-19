突曬孕肚宣布喜訊！女偶像甜笑盼粉絲祝福 網揪1點不挺「結局大反轉」

在日本演藝圈有許多女藝人「突然宣布懷孕」的例子，近日就有一位名為西條真未的女偶像在網上貼出「孕肚照」，表示自己腹中懷有新生命，並盼望粉絲能「一起見證孩子的成長」。此文在網上掀起熱議，不過網友從圖片的一點揪出西條真未懷孕的「真相」，反轉的結局也引來日本網友的罵聲。

日本女偶像西條真未在17日突然拋下震撼彈，作為日本5人女團「Suteneko Cats」（すてねこキャッツ）成員之一的她，竟在X平台（前身為推特）上宣告自己「懷孕了」，她先是向粉絲道歉，表示「我得到了新的生命，身為現役偶像卻發生這樣的事真的很抱歉。然而，我希望所有珍貴的粉絲能和我一起見證這個孩子的成長。今後，西條真未和肚子裡的孩子，請大家多多關照」。接著曬出「孕肚照」，長相可愛的她，一手摸著微微隆起的小腹，並對鏡頭露出甜美的笑容。

但有眼尖的網友發現，西條真未在圖片描述裡標示著「我吃太多了」，隨後她也引用原文，PO出披薩、烏龍麵、甜甜圈、蛋糕等「讓她懷孕」的罪魁禍首，原來西條真未並沒有真的當上媽媽，小腹也僅是因為暴飲暴食才隆起。該推文在X掀起熱烈討論，更突破143萬次查看，有粉絲馬上識破西條真未的玩笑，笑稱「妳吃太多了，哈哈哈…真未醬太可愛了」、「恭喜恭喜！原來是吃多了，如果是現實的話完全是《我推的孩子》」、「不看圖片描述的人還不少」。

西條真未在X上發布聲明，宣告自己懷孕的消息，不過有網友發現，她在圖片描述裡標示著「我吃太多了」。圖／截自X @mamisaijyou

不過她嚴肅的聲明讓許多粉絲誤解，也有人跳出來提醒西條真未「開玩笑要適當」，「無聊，我想即使這只是個玩笑，也不會考慮到不孕症治療的人吧」、「這位是偶像吧，開玩笑的時候不要做這個內容比較好」、「果然…我被騙了，這個世界上還有人擔心不孕不育，為什麼要這樣說謊」、「如果是真的，肯定會引起軒然大波。即使不是真的，現在發這樣的帖子，也確實是一件令人心煩意亂的事情」。

事後，西條真未也在18日道歉滅火，表示「因為有好好寫在圖片描述上，所以沒想到會被如此認真地對待，我應該在正文中寫得更清楚一點…反省」。