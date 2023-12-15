終結半世紀懸案！美漢臨終向女兒爆畢生秘密 真身竟是頭號通緝犯

人之將死，會有勇氣自爆畢生最大秘密，還是選擇把秘密帶進棺材？美國有1名生活十分平凡的男子，在71歲臨終前，向女兒揭露自己畢生最大秘密，指自己真正身份是美國最大銀行劫案之一的頭號通緝犯康拉德（Ted Conrad）。事源50多年前，康拉德在克利夫蘭銀行做出納員，其間他獲得進入金庫權力，但獲權僅3天他就把21.5萬美元（現值170萬美元;約5300萬台幣）放入紙袋逃去無蹤。這宗劫案一直成為懸案，直至2021年，警方在藺文中得知康拉德離世，再經調查終確定偵破這宗半世紀懸案。

綜合外媒報導，劫案發生於1969年7月，當時20歲的康拉德（Theodore John Conrad）在克利夫蘭銀行（Society National Bank）擔任出納員。當局稱，康拉德在獲得進入金庫的3日後，即週五的工作日，取走21.5萬美元（現值170萬美元;約5300萬台幣），並把這疊鈔票放進一個紙袋中，在週一就沒有再回銀行上班，自此逃去無蹤。

警方向康拉德發出通緝令，這50多年來，一直在加州、夏威夷、德克薩斯州和俄勒岡州等多個州追尋有關康拉德行蹤線索，他成為美國最大銀行劫案之一的頭號通緝犯。

康拉德自此取名換姓，以蘭德爾（Thomas Randele）的名字居住在波士頓，而更富戲劇性的是，他的家靠近電影《天羅地網》拍攝地，該電影講述主角從波士頓1家銀行偷了超過200萬美元（約6200萬台幣）。

至2021年康拉德患肺癌末期，在離世前2個月，他才向女兒艾希莉（Ashley）揭露自己真正身份。艾希莉受訪時表示，與父親關係相當緊密，在她眼中，父親是謙虛隨和的平凡男子，總是穿著Polo衣服的汽車推銷員，但一切在2021年5月破滅，因肺癌時日無多的父親突然向她說：「你必須保證你不會調查這件事、不會告訴任何人。」

康拉德患肺癌末期，在離世前2個月，向女兒艾希莉（Ashley）揭露自己真正身份。（影片截圖）

女兒對父親一直以假身份生活及曾犯的案，感到十分震驚，但她表示：「儘管我永遠猜不到他還有一些秘密，但我會一直想念他」。

艾希莉指父親犯案后，還用銀行搶劫電影《天羅地網》（The Thomas Crown Affair）、西部電視劇《拳銫無宿》（Wanted Dead or Alive）的主角名字，組合成假身份名字，並用假身分活到生命盡頭。

而在康拉德死後，來自俄亥俄州北部的美國法警艾利奧特（Peter Elliott）看到報紙上的訃聞，靈光一閃深入調查，把康拉德在1960年代交出的檔，與他以蘭德爾名義完成的文件比較，當中包括2014年他向波士頓聯邦法院提交的破產申請，確定蘭德爾就是美國頭號通緝犯康拉德，終偵破由警員亡父遺下的案件，為這宗半世紀懸案畫上句號。

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文章授權轉載自《香港01》