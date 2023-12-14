名醫遭控人工受孕手術「掉包成自己精子」 患者43年後才得知

綜合外媒報導，近日美國波士頓試管嬰兒創始人、哈佛醫學院婦產科和生殖生物學教授梅爾伯傑博士（Dr. Merle Berger）被指控，偷偷使用自己的精子，為女患者進行人工受孕手術，並欺騙對方該精子為匿名捐贈者所提供。

報導指出，受害女子莎拉（Sarah Depoian）在1980年接受人工受孕手術時，梅爾伯傑偷偷將精子掉包，並謊稱該名匿名捐贈者長得與莎拉的丈夫相似，且捐贈者與莎拉互相並不認識。在手術結束後隔年，莎拉順利產下一女卡洛琳（Carolyn Bester），沒想到現年42歲的卡洛琳在今年（2023）做居家DNA檢測和族譜網站Ancestry.com查閱後，意外發現自己與梅爾伯傑博士的孫女、遠房表弟有親戚關係。

右邊的女子為受害女患者莎拉（Sarah Depoian），左邊則是女兒卡洛琳（Carolyn Bester）。圖／擷自《WCVB》

在卡洛琳的調查下，她得知梅爾伯傑就是自己的爸爸，感到非常震驚及崩潰。莎拉表示，如果當初梅爾伯傑有事先強調精子是他的，那自己絕對不會答應進行手術。莎拉的律師稱，「梅爾伯傑博士是一名醫療專業人士，我們從未想過他會濫用對他的信任，犯下這種極端的違規行為」。

梅爾伯傑博士的律師則說明，博士是醫學生育領域的先驅，在50年的職業生涯中，幫助成千上萬的家庭實現生小孩的夢想，這起指控涉及40多年前的事件，當時是人工受孕發展的早期，還沒有精子庫和體外受精，且雙方從6個月前首次接洽以來，對方不斷改變控訴內容，律師強調「這些指控沒有任何法律或事實依據，將在法庭上被推翻」。