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女子肚痛10天就醫 檢查發現腹腔竟有「胎兒」幸順利生下
國外一名女子腹痛到醫院就醫，沒想到竟意外發現懷孕，但寶寶不在子宮裡，而是在「腹腔」中，而且已經23週大。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起醫療個案發表在《新英格蘭醫學期刊》。報告中提到這名37歲女子住在偏遠島嶼，當時她已經腹痛長達10天，於是到急診室就醫。
在這次就醫之前，她已經有兩次足月產道分娩紀錄及一次流產紀錄，不過沒有感染過任何性病，也沒有任何手術史。醫生檢查以後發現，女子之所以會腹痛是因為女子已經懷孕23週，女子的子宮內膜增厚，但子宮內沒有胎兒，胎兒的位置在腹部，且身形「完全正常」。
據報這種腹部子宮外孕的情況非常罕見，僅占子宮外孕的1%，子宮外孕更只佔所有懷孕機率不到2%。子宮外孕對於母體來說非常危險，可能會導致內出血、輸卵管破裂或休克，胎兒通常也很難存活。
由於子宮外孕通常會引發嚴重出血或胎兒死亡等併發症，因此女子被轉診到另一間醫院治療，胎兒於29週大時剖腹，送進加護病房。幸好女子在手術後25天復原回家，而寶寶也在出生2個月後出院返家。
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