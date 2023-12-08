快訊

朱學恒酒後強吻卻不道歉、不認罪 鍾沛君哽咽批「造成我N度傷害」

賓大校長出席眾院反猶聽證會 金主要求辭職「否則撤31億捐款」

裸體較健康？女子挑戰全裸生活一週 稱自信提升、壓力下降

聯合新聞網／ 綜合報導
喬潔特挑戰全裸生活一週，就連倒垃圾、到超市購物也裸體。圖擷自太陽報
喬潔特挑戰全裸生活一週，就連倒垃圾、到超市購物也裸體。圖擷自太陽報

裸體生活真的比較健康嗎？英國一名記者為了體驗裸體生活是否真的對健康有益，挑戰一週全天都全裸生活，並將過程分享上專欄。

據《太陽報》（The Sun）報導，有不少文章指出，裸睡不但能夠增進身體健康，還能幫助減輕心理壓力。36歲的喬潔特（Georgette Culley）為了想親身體驗裸體是否真的有助身心健康，決定挑戰一週什麼都不穿。

喬潔特透過智慧手錶監測自己的心率，記錄下每天的身心狀況，藉此觀察裸體究竟對自己的身心有沒有幫助。她和兩個年幼的孩子住在一起，在這一週的時間裡她都盡可能把窗簾拉緊，以免嚇到鄰居。

平常她的靜止心率為每分鐘65次（正常心率為60到100次/分鐘），開始裸體挑戰後，早上睡醒她的靜止心率為55bpm，不過因為擔心「曝光」，有些時候她的心跳還是會飆高。

像是在這週需要去倒垃圾時，喬潔特就因為擔心被看到心跳一度飆到130bpm，大概是慢跑有點喘的心率。後來她到超市買東西，雖然有刻意罩上長大衣，但外面天氣很冷，加上心情緊張，她的心跳飆到140bpm，比她平常穿著衣服去超市購物還高出40bpm。在家做運動時，心跳也比穿著衣服進行相同活動還要高，證明裸體做相同的運動燃燒了更多卡路里。

喬潔特表示裸體生活一週讓她晚上睡得更好，她覺得自己的皮膚煥發光彩，壓力也減輕許多，甚至還提升自信心，讓她覺得自己很性感。

全裸

延伸閱讀

男腳趾發癢變紫檢查竟是狼蛛偷產卵 治療逾月竟還孵出一隻

正妹吃火雞噎到急拿牙刷自救 沒想到整支牙刷吞下肚

影／居酒屋「美女賞巴掌」服務爆紅 店家新公告：已不提供了

斜槓健身教練？ 女子面試超市工作竟被要求開合跳、伏地挺身

相關新聞

裸體較健康？女子挑戰全裸生活一週 稱自信提升、壓力下降

裸體生活真的比較健康嗎？英國一名記者為了體驗裸體生活是否真的對健康有益，挑戰一週全天都全裸生活，並將過程分享上專欄。

小學一年級作業這麼難？ 全球網友都搶著解答

孩子的作業有夠難！國外一名媽媽在臉書社團上分享自己女兒的回家作業，向網友求救，表示連自己都覺得題目很難，所以想知道網友的看法。

爸爸是50年大懸案搶銀行通緝犯！ 71歲男臨終前向女兒曝真相

與自己感情深厚的父親原來是懸案通緝犯！美國71歲的汽車推銷員湯瑪斯（Thomas Randele）臨終前向女兒坦承隱瞞了50年的祕密，原來他的真實身份是康拉德（Ted Conrad），是一樁美國銀行搶劫懸案的頭號通緝犯，涉案金額約等於現今的新台幣5327萬元。

小島開心度假…澳洲男挖1.5公尺沙坑想烤豬 結果慘跌遭活埋喪命

澳洲一名23歲男子2日與親友到昆士蘭省東南部小島度假，卻不慎跌入一個約1.5公尺深的沙坑，隨即遭沙子活埋，緊急被空運到醫...

最慘捉姦！正宮崩潰脫光自己衣服連「男友寶貝」全丟下樓 結局慘了

戀愛關係不容背叛！抖音（TikTok）近日瘋傳1段影片，指美國1名女子回家時撞破男友出軌「捉姦在床」，一怒之下竟當場脫光自己衣服，然後把衣服連同男友所有家當寶貝，從6樓家中瘋狂丟出街外，令雜物遍布街道。警方到場封路處理，甚至需砍樹設置安全網，以防女子想不開輕生。事後男友試圖「搶救」自己物品，女子則送到醫院接受精神評估。

泰國小鮮肉藝人搭飛機 引擎爆炸嚇到乘客又嘔又暈 機長鎮定安全回航

搭飛機最怕遇到意外，隨時「嚇餐懵」。泰國1名小鮮肉藝人乘搭飛機時，飛機右邊引擎在半空爆炸起火，多名乘客嚇到嘔吐，甚至熱暈昏倒，機組人員臨危不亂，向乘客解釋原因，機長亦冷靜回航，最終成功飛返機場降落，機上無人受傷，乘客紛紛歡呼拍掌，粉絲知道偶像沒有大礙，同樣放下了心頭大石。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。