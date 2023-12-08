爸爸是50年大懸案搶銀行通緝犯！ 71歲男臨終前向女兒曝真相

與自己感情深厚的父親原來是懸案通緝犯！美國71歲的汽車推銷員湯瑪斯（Thomas Randele）臨終前向女兒坦承隱瞞了50年的祕密，原來他的真實身份是康拉德（Ted Conrad），是一樁美國銀行搶劫懸案的頭號通緝犯，涉案金額約等於現今的新台幣5327萬元。

根據外媒《CNN》報導，湯瑪斯20歲時在克里夫蘭社會國家銀行（Society National Bank）擔任出納員，工作期間潛入金庫劫走21.5萬美元（現值170萬美元，約新台幣5327萬），並逃到波士頓，還給自己創了假身份，將電影《天羅地網》（The Thomas Crown Affair）、電視劇《拳銃無宿》（Wanted Dead or Alive）的主角名字組合成現在的姓名，一直用「湯瑪斯」的身分直到去世。

湯瑪斯的女兒艾希莉（Ashley）在Podcast回憶，一直以來，父女感情甚好，每天都親自接送自己上下學，也經常一起參加校外旅行。待人謙虛、隨和的他，還會捐款給當地的警察慈善機構，好爸爸的形象深植人心。然而，後來父親罹患肺癌，2021年5月，走到生命盡頭的湯馬斯突然向女兒坦承，自己其實是美國最大銀行搶案之一的通緝犯康拉德，過去一切的美好瞬間幻滅。

當年這起銀行竊案發生後，金融界及警界一片譁然，在過去50年來成為美國銀行搶案的知名案例之一，不過，當時恰好碰到阿波羅登月計畫，媒體並沒有大肆報導。根據警方調查，湯瑪斯非常喜歡電影《天羅地網》，內容為一位百萬富翁由於生活無聊，策劃一起完美的銀行搶案，湯瑪斯在犯案前反覆看了多遍，還向友人吹噓搶銀行相當簡單，打算「身體力行」。

湯瑪斯去世後，法警艾利奧特（Peter Elliott）無意間看見訃聞，懷疑當年引起轟動的懸案主嫌便是湯瑪斯，經過調查後確認湯瑪斯與康拉德便是同一人，讓這起歷經50年的懸案終於偵破。