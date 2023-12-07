斜槓健身教練？ 女子面試超市工作竟被要求開合跳、伏地挺身
澳洲一名女網友近期在臉書社團上發文，表示自己的家人應徵超市工作，主管要求用Zoom線上面試，但面試過程中卻要對方做開合跳、伏地挺身等運動，令女網友質疑，這樣的面試要求根本不合理。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名女網友在澳洲當地知名超市ALDI的臉書社團發文，提到自己家人最近面試超市的工作，面試過程是透過Zoom線上面試。女子家人面試的職務是在超市店面工作的店員，但在面試過程中，主管卻要求她做伏地挺身、仰臥起坐和開合跳等運動，說是要「了解她的體能程度」。
女子發文表示，自己不是要找店家麻煩，但她希望有員工能夠回覆她的問題，讓她知道這樣的面試要求到底合不合理。不少網友看了紛紛留言認為這樣的要求超奇怪，有人就說自己也在ALDI工作，但從沒聽過這種面試要求。也有網友批評這種面試方式真的「超詭異」、「店員整天坐著幹嘛測體能？」、「要是我一定馬上離開Zoom的會議室」。
不過也有網友說ALDI真的有這種面試要求。網友說室友最近也去面試ALDI的工作，在Zoom上面跟他面試的是專業的物理治療師，會做這些評估是因為要了解員工是否能完成某些任務，好避免未來在職場受傷，衍生任何法律問題。
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