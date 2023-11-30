天氣冷開暖氣靠吊扇省電費？原來全因「這開關」

入冬之後天氣越來越冷，特別是入夜以後沒有開暖氣總會冷得直發抖，但其實家裡有一台被忽略的家電，不只夏天能吹出涼風，冬天也能吹出暖風，全都是靠上面的一個小開關。

近幾年因受極端氣候影響，不論是夏天或冬天溫度都呈現兩極化，不是極熱就是極寒，為了不要時時開著冷氣或暖氣增加電費開銷，每當天氣變化時，總會有不少網友分享省錢妙招。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名女網友@kleentingqueen就在TikTok上分享自己節省開暖氣電費的秘訣。她表示，自己爬上天花板清潔吊扇，意外發現吊扇有一個隱藏的開關，才發現原來可以靠吊扇省電費。

原來這個開關是調整風扇轉動的方向，夏天時，把開關向下，扇葉就會變成逆時鐘轉動，這樣的向下氣流搭配冷氣，可以增加空氣對流，節省冷氣運轉；冬天時將開關向上，吊扇成為順時鐘轉，產生的氣流則變為向上氣流，可以加速室內暖空氣的上升速度，搭配暖氣使用更省電。

不少網友看了都紛紛留言感謝女網友的分享，有人說：「我竟然到現在才知道」，也有網友開心地說接下來可以好好迎接冬天了。