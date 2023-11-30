男涉性侵女子 黑幫動私刑...放比特犬咬爛下體

性侵是嚴重罪行，但未經審判施以酷刑亦屬犯法！墨西哥1名男子性侵1名女子，被當地黑幫組織用極端方式施以私刑，將他脫光衣服後，派出比特犬在街上咬爛其下體，即使男子不斷尖叫，但眾人無動於衷。原來事件是在2019年發生，相關照片同年在網上流傳，近日再度被外媒報導而引起關注。

據了解，事件發生在2019年，片中男子被指在墨西哥城性侵1名女子，但未知女受害人與黑幫有何關係，但當地黑幫為她出頭，對男子施以私刑。

該名男子被脫光衣服，而且戴住手銬，躺在非常骯髒的地上，遭其他男子包圍，隨後1隻帶有棕色斑紋的白色比特犬咬向該男子下體，即使男子用西班牙語高聲求救，「停手，走開...」，但其他男子無動於衷，甚至有人用毛巾摀住男子嘴部，以及踩住男子的腳部，以免對方掙扎和再傳出求救聲。其後另1隻比特犬出現，但沒有加入攻擊，未知到最後男子有否倖存下來，抑或只遭狗去勢。

被指性侵的男子遭脫光衣服，而且戴住手銬躺在地上，下體被比特犬狂咬，甚至有人踩住男子腳部，以免他掙扎。（每日郵報）

根據墨西哥統計局的數據，2022年總共發生32,223宗兇殺案，2020年墨西哥平均每10萬名居民就有29人被謀殺，高於2019年每10萬居民26宗兇殺案，至於墨西哥的性侵犯罪率為每10萬人就有13.95宗性侵案，但可能部份受害人沒有報案求助，所以真正數字有機會更多。

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文章授權轉載自《香港01》