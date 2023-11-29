極樂航班？搭機突被金髮妹脫褲「高空吞吐」 男乘客放棄掙扎慘失身

許多人都習慣在搭機時小歇片刻，但若途中不慎遭到「突襲」，恐成為一輩子的陰影。日前，外國一架航班發生離譜的「桃色慘案」，一名金髮妹竟在飛航過程中襲擊鄰座的男乘客，不顧他人目光當場脫下他的褲子開始「高空吞吐」，男子本強烈抵抗，後被逼得只能逆來順受，不僅整個過程被眾乘客圍觀，連空服員都等「事情結束後」才將女子帶開。

根據《每日郵報》報導，事件發生在俄羅斯廉航勝利航空（Pobeda Airlines）一架從土耳其飛往莫斯科的飛機上，該航班預計飛行約5個小時，且還有兒童搭乘。當時，一名29歲的俄羅斯金髮女子瓦萊里婭（Valeria）突在機上襲擊不認識的隔壁男乘客，強行拉下他的褲子後，便逕自開始為其口交，大膽地在高空上「放縱慾火」。

男乘客被這突如其來的舉動嚇壞，起初多次試圖反抗將瓦萊里婭推開，但仍未果，最終只好放棄掙扎，逆來順受的等著她趕緊完事。驚悚的畫面就這麼在空服員與其他乘客面前公然放送，詭異的是，機上的空服員並未出面制止「吞吐」過程，而是等到瓦萊里婭的脫序行為結束後，才將她帶離座位。

據悉，瓦萊里婭在登機時就已經是喝醉了的狀態，目擊者也指控，瓦萊里婭在飛行途中都在胡鬧，不僅亂丟垃圾、抓傷空服員、吸電子菸，甚至還把要來的熱水倒在地上。瓦萊里婭在飛機降落後，還試圖塞100美元（約新台幣3123元）的鈔票給空服員當作「犯罪賄賂」，眼見空服員直接將鈔票丟到垃圾桶，她還衝向前亂翻垃圾桶，並取回那張百元美金鈔票。

報導指出，瓦萊里婭落地後隨即遭到警方逮捕，並被處以500盧布（約新台幣175元）的罰款，但她卻不以為意地表示，「我在機上過得很愉快」。而瓦萊里婭在機上的脫序行為也引發眾怒，當警方到飛機上抓走她時，一旁的乘客都在熱烈鼓掌，開心地看著這個大麻煩被送走。

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