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影／聲稱一年沒洗頭 女子自豪頭髮又柔又亮男友還愛聞

聯合新聞網／ 綜合報導
雪莉宣稱自己「技術上來說」已經一年沒洗頭，全靠亞麻籽髮膜清潔。圖擷自TikTok
雪莉宣稱自己「技術上來說」已經一年沒洗頭，全靠亞麻籽髮膜清潔。圖擷自TikTok

美國一名美妝部落客宣稱自己「技術上來說」已經一年沒洗頭，原來是指她不用任何市面上的美髮產品、洗髪精洗頭，不過她強調自己頭髮很香也很乾淨，男友還很愛聞。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名美妝部落客雪莉（Shelly）在TikTok上分享自己的清潔秘訣，影片突破410萬次觀看。她說自己已經一年沒用任何洗髮精或護髮乳，而是用自製的亞麻籽髮膜清潔。

雪莉表示，因為他不希望自己身體上有任何化學殘留物，也想要養出健康的髮質，所以決定自製亞麻籽髮膜。亞麻籽的成本低，味道聞起來也很清新，因此男友很喜歡聞她的頭髮。

@shellybabyyy

I have technically never washed my hair 🤪 i do other things to make sure it is nice and clean but this is my favorite! #naturalhair #naturalshampoo #flaxseedgel #flaxseed

♬ original sound - Shellybabyyy

雪莉之前曾經因為罹癌化療把頭髮剃光，自從頭髮長回來以後，她就已經沒有洗過頭。雖然周遭的人都覺得她瘋了，但她覺得這是她做過最棒的決定。

不少網友都留言表示自己想要試試看，甚至有人說已經開始執行一樣的方式護髮，還有網友稱讚雪莉不只髮質健康、皮膚看起來也很好。不過也有網友說，其實如果住在市區，就連水裡都有化學物質，有沒有用洗髮精或護髮乳根本沒差。

頭髮 洗髮

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