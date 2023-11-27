夫性情大變咆哮「人生被妳毀了」 人妻社長一查果然有蹊蹺
平時工作上的不順，會累積為內心的壓力，最終更可能影響到家庭，產生無可挽回的悲劇。近來日本媒體，就報導了一則這樣的家庭糾紛。
根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名智子的44歲女性，十年前在職場，認識了一位男性派遣員工。這位男性長相輪廓看起來非常帥氣，身材條件也好。兩人往來一陣子後，智子就懷了身孕，雙方因此奉子成婚。
然而，丈夫後來遭到公司解聘，這讓智子開始認真思考，覺得當上班族有一定風險，決定要自行創業。失業的丈夫則自告奮勇，要當「家庭主夫」做家事、顧小孩，一切大致上都還算順利。等到小孩開始上學，丈夫比較有空閒，又找了新工作就職，但卻不幸又被解雇。
從此之後，丈夫就經常對智子發脾氣，像是對著事業有成的智子說「妳以為妳有今天，都是誰的功勞」，還抱怨「我的人生之所以一團糟，都是被妳害的」。由於丈夫經常在家裡大吵大鬧，連小孩子都受不了，常常放學了都是先去智子的公司，晚上九點才一起回家。
智子後來委託徵信社調查，發現性情大變的丈夫，果然有外遇的狀況，還會趁著深夜在外遊蕩，直到凌晨才返家。智子在律師陪同下，向丈夫出示外遇證據，即使對方加以否認也沒有用。最終兩人就此離婚，結束了僅有十年的婚姻生活。
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