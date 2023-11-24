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7旬女司機去吃早餐 突頭暈停車變踩油門衝進餐廳 2客人遭撞斷腳骨

香港01／ 撰文：李納德
馬來西亞7旬華裔女司機駕車去吃早餐，停車時突踩油撞入餐聽內。（網上圖片）
馬來西亞7旬華裔女司機駕車去吃早餐，停車時突踩油撞入餐聽內。（網上圖片）

去吃早餐竟駕車撞入餐廳馬來西亞1名7旬華裔女司機上午載朋友到茶餐室吃早飯時，突然踩油撞入餐廳內，撞倒椅櫈直再撼牆角才停下，車頭嚴重損毀。車禍中2名客人閃避不及被撞倒地上，腿部骨折鮮血直流，需送院治理。當地傳媒指女司機當時想停車吃早飯及服藥，但突然感頭暈誤踩油門才出事，她事後深感自責，因受驚過度由兒子送往醫院檢查。

馬來西亞日前流傳有私家直撞入茶室的影片，當地媒報導，1名7旬華裔女司機於本月22日早上9時，載友人去吉隆坡蕉賴區的茶餐室吃早飯，停車時突然踩油門失控直沖餐廳內部，椅櫈、食物碗碟全部撞飛，直至撞上牆角才停下。餐廳內2名可人挨撞後躺在地上，分別是華裔老婦及華裔男子，其中老婦被撞到動彈不得，但後來揮手向眾人示意有知覺。

老婦挨撞倒地，之後揮手示意。（影片截圖）
老婦挨撞倒地，之後揮手示意。（影片截圖）

片段中黑色私家車撞上牆角，有枱子的碎片卡進車頭，損毀嚴重，駕駛座已不見人影。2名傷者的子女其後趕到現場，把他們送院治理。

該村的管委會主席接報到場瞭解，指女司機是餐廳的常客，當時正準備去吃早飯再服藥，未料到停車時突然頭暈，懷疑是低血糖所致，她原本想停車，卻誤踩油門。事發時餐廳內有不少村民正用餐，女司機對撞傷人深感自責，雖然沒有受傷，但受驚下需由兒子載她到醫院檢查。

受影響的茶餐室雞飯攤子被撞毀，要暫停營業，2名挨撞客人均腳部骨折，管委會已提醒司機應到醫院慰問傷者及向茶記老闆討論賠償問題。

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文章授權轉載自《香港01》

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