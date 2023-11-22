快訊

藍白郭今晚碰面？柯文哲、侯友宜競辦不同調 郭台銘返家笑而不答

宮鬥戲碼高潮迭起！OpenAI奧特曼「這特點」 恐連賈伯斯也自嘆不如

今晚有約？稱電話回應郭「整合要公開透明」 侯友宜：專家審視後3人再會面

有男友還是愛上隔壁鄰居太太 她乾脆邀夫妻倆「四角戀」

聯合新聞網／ 綜合報導
四人建立了四角戀，讓艾比（圖左二）非常開心。圖擷自地鐵報
四人建立了四角戀，讓艾比（圖左二）非常開心。圖擷自地鐵報

美國加州一名女子雖然已經跟男友交往5年，卻愛上隔壁鄰居的太太，而且乾脆連隔壁鄰居一起加入，建立了一段特殊的「四角戀」。

據《地鐵報》（Metro）報導，今年28歲的艾比（Abbie Lill）已經跟38歲的男友伊利亞（Elijah）交往5年。雖然兩人交往5年來感情十分穩定，但她還是持續探索自己身為「酷兒」的感情世界。「酷兒」一詞來自英文「Queer」，是對所有性取向非異性戀，以及性別認同非二元性別或非順性別的人的統稱。

艾比與男友兩人在2018年時開始交往，不過第一次約會時艾比就告訴伊利亞，她是雙性戀，也還沒準備好要進入一夫一妻制的關係。兩人達成認同，如果在這段關係中他們想要跟其他對象發展關係，只要開誠布公討論，就都抱持開放態度接納。

2020年，兩人開始同居，而艾比也在那時遇到鄰居J先生和太太艾蜜莉（Emily）。某次艾比跟艾蜜莉出門購物，聊起雙方的感情觀和戀愛史，沒想到發現艾蜜莉跟J先生的感情觀念和艾比與伊利亞的感情觀相同，於是決定試試看發展「四角戀」。

艾比表示，剛開始她和艾蜜莉花很多時間談話，了解對方的想法，直到深入認識一個月以後才向對方表達愛意。艾比也愛屋及烏，連帶的愛J先生，不過她跟J先生並沒有發生關係。

艾比說，她的家人跟同事都不能接受她這樣的四角戀關係，同事甚至還說「這就是我想讓小孩離開加州的原因」，不過艾比很享受這樣的關係，而且她希望自己能夠勇敢表達自己的愛意，讓更多人看見並認識LGBTQ族群

雙性戀

延伸閱讀

天生有2個子宮、2個陰道 她嘆：月經來時超花錢

導遊帶隊爬山竟離奇被雷擊中死亡 驚恐瞬間全被遊客錄下

一眼瞬間！女子夜店狂歡撞上「愛情」 全網萬人敲碗要結局

才上飛機準備起飛 產婦肚子痛「要生了」乘客全嚇呆

相關新聞

「軟萌妹子」讓粉絲心癢癢！網紅一開口現驚人反轉 真實身分秒揭穿

為了追求更好的模樣，許多人都會花很多心思研究化妝、穿著的技巧。近日，一段影片在網路上爆紅，一名穿著水藍色花邊連身洋裝的「可愛女孩」與掌鏡人對話，原以為「女孩」會在鏡頭前展現嬌羞的姿態，沒想到他一開口竟出現大反轉，「可愛女孩」發出充滿磁性的聲音說話，更直言「女裝啊，是只有男人才可以做的...

媳懷孕後婆婆變超怪竟「摸兒大腿叫寶貝」 網友：要吐了

國外一名女網友近期懷孕，本來應該是喜事一樁，想不到卻發現婆婆態度變得「超奇怪」，不只會摸親兒子大腿、叫他「寶貝」，甚至還開始窺探兩人房事。女網友在論壇上發文求助，就連其他網友看了也直說：「太噁心」。

有男友還是愛上隔壁鄰居太太 她乾脆邀夫妻倆「四角戀」

美國加州一名女子雖然已經跟男友交往5年，卻愛上隔壁鄰居的太太，而且乾脆連隔壁鄰居一起加入，建立了一段特殊的「四角戀」。

一眼瞬間！女子夜店狂歡撞上「愛情」 全網萬人敲碗要結局

馬來西亞一名女子日前到希臘度假，跟朋友到夜店狂歡想留下美好回憶，沒想到竟然在夜店「轉角遇到愛」，讓看到影片的網友全都敲碗急著想知道後續發展。

才上飛機準備起飛 產婦肚子痛「要生了」乘客全嚇呆

日前一架從土耳其飛往法國的班機發生罕見緊急醫療事件，一名產婦在飛機準備起飛前突然出現產兆，必須在飛機上生產，讓周圍乘客全都驚呆了。

乘客太少就拒飛？航空公司1理由騙下飛機 乘客被迫睡候機室氣炸

印度傳出航空公司因乘客太少而拒載事件。根據印度媒體報導，機上乘客反映，靛藍航空甚至把乘客「騙」下飛機，並拒絕提供機場旅館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。