快訊

大學演講談藍白合「最大問題」 柯文哲被問九二共識定義：我也不知道

網路溫度計本周總統參選人當選預測 他4天內聲量翻倍

好地段就保值？大安遠企商圈名宅 7戶轉手全賠售「最高賠近3千萬」

超猛無臂男「雙腳」開特斯拉Model 3影片曝光 他自豪：20年零車禍

聯合新聞網／ 綜合報導
近日，英國一名41歲的無臂男貝茨（Richie Bates）在TikTok分享，自己用腳開特斯拉Model 3的影片，吸引不少網友關注。圖／擷自「TikTok」
近日，英國一名41歲的無臂男貝茨（Richie Bates）在TikTok分享，自己用腳開特斯拉Model 3的影片，吸引不少網友關注。圖／擷自「TikTok

英國41歲的二寶爸貝茲（Richie Bates）因罹患海豹肢症（Phocomelia）而天生沒有雙臂，但他卻能靠著雙腳駕駛汽車，更自豪的表示自己20多年來從未發生車禍。近日，貝茨在TikTok分享，自己用腳開特斯拉Model 3的影片，吸引不少網友關注。

據外媒《太陽報》報導，貝茲（Richie Bates）來自西薩塞克斯郡（West Sussex）奇切斯特（Chichester），因罹患海豹肢症使他天生沒有雙臂。不過，貝茲因為非常熱愛汽車，在不斷努力練習之下，他已經可以在車輛沒有改裝的狀況下，靈活的運用左腳控制油門與煞車踏板，右腳操縱排檔桿及方向盤，還能用腳趾開門和繫安全帶。

報導指出，貝茲在17歲時就接受英國交通部駕照及行照監理局（DVLA）的評估，並通過駕駛模擬器的反應能力測試，成功獲准參與道路測驗，而他穩定的開車技術令考官驚嘆不已。之後，貝茲順利在18歲拿到駕照，並依照英國標準費率繳納保險費，開車20多年以來從未發生車禍。

貝茲透露，儘管自己能熟練的駕駛車輛，但他還是很擔心上路時會被警察攔下，就算對方能理解他的情況，但仍可能刁難他。

目前，貝茲以買賣中古車為業，並積極經營社群網路，在TikTok上分享自己的日常，像是煮菜、打撞球等，近日還拍攝一支試乘特斯拉Model 3的影片，吸引不少網友關注。

@amazingfeet

#richieb @matttbelll #teslamodel3 #carreview #cars #petrolhead

♬ original sound - RICHIE B

TikTok 英國 特斯拉 駕照

延伸閱讀

法國正妹來台唸書 目睹同學「1舉動」驚呆：會被趕出教室

頭期款多少才夠？25歲業務拚雙北市區買房 網友曝優選地段：不用那麼辛苦

氣溫驟降...健康的人怎猝死？家中3處最易發生 醫曝6點致命：非穿暖就好

陸人羨慕台灣1文化喊「華人之光」 揭無語現況努力移民：超想來台定居

相關新聞

笨賊「頭卡天花板」逃不了喊救命 身體吊半空嚇到尿失禁

嚇到尿失禁了！日前，印尼有小偷趁深夜時分，闖進某家已結束營業店舖打算偷竊，得逞後想從天花板離去，不料卻被卡住，求救聲音引起附近居民注意，之後民眾到場查看時，小偷被嚇到尿失禁。雖然涉事商店曾被搶劫2次，但店主體恤這起案件的小偷仍是學生，僅要求他賠償損失費用，便不作追究。

男童借手機找爸媽卻點開「Apple Pay」 好心男慘被轉走16萬

好心沒好報？美國近日發生1宗特別的盜竊案，嫌犯雖只是位不到12歲的男童，但手段卻「高明」得令人咋舌！男童向好心男借手機佯裝要聯絡父母，卻在接過手機後，秒速開啟對方的電子支付平台Apple Pay轉走5000美元（約新台幣16萬元），整個過程不超過1分鐘，嫻熟得令人吃驚。而好心男被取走帳戶內所有餘額後感到非常失落，所幸經過不懈努力證明支付平台被盜用，才取回款項。

超猛無臂男「雙腳」開特斯拉Model 3影片曝光 他自豪：20年零車禍

英國41歲的二寶爸貝茲（Richie Bates）因罹患海豹肢症（Phocomelia）而天生沒有雙臂，但他卻能靠著雙腳駕駛汽車，更自豪的表示自己20多年來從未發生車禍。近日，貝茨在TikTok分享，自己用腳開特斯拉Model 3的影片，吸引不少網友關注。

暈爛外遇對象和丈夫離婚 卻遭冷回「妳不是人妻了」秒被分手

有些發生外遇的人，或許會考慮和現在的配偶離婚，和外遇對象建立起新的關係。然而，出軌感情和正式的婚姻之間，還是有一段差距在，因此往往並非能夠順利如願。近來日本媒體，就有像這樣的感情糾紛。

10樓有人丟石頭、老翁遭砸中頭慘死 驚揭疑犯身份1原因或無刑責

高空擲物隨時造成人命傷亡！韓國發生恐怖命案，1名七旬老翁在地面走路時，被從10樓高處墜下的石頭砸中頭部，當場死亡…

忍不住！男獨得「400億頭獎」要求保密 妻子說溜嘴下場慘了

一名在美國緬因州的男子中了13.5億美元(約新台幣414億)，不久之後，他與妻子簽署了一份「保密協議」，表示在他們女兒滿18歲之前，必須將頭獎得主這件事保密，不料，妻子卻違反了這項規定，把消息告知男子的父母和妹妹，憤怒的男子也決定將妻子告上法院，要求獲得六位數的賠償。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。