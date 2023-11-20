超猛無臂男「雙腳」開特斯拉Model 3影片曝光 他自豪：20年零車禍
英國41歲的二寶爸貝茲（Richie Bates）因罹患海豹肢症（Phocomelia）而天生沒有雙臂，但他卻能靠著雙腳駕駛汽車，更自豪的表示自己20多年來從未發生車禍。近日，貝茨在TikTok分享，自己用腳開特斯拉Model 3的影片，吸引不少網友關注。
據外媒《太陽報》報導，貝茲（Richie Bates）來自西薩塞克斯郡（West Sussex）奇切斯特（Chichester），因罹患海豹肢症使他天生沒有雙臂。不過，貝茲因為非常熱愛汽車，在不斷努力練習之下，他已經可以在車輛沒有改裝的狀況下，靈活的運用左腳控制油門與煞車踏板，右腳操縱排檔桿及方向盤，還能用腳趾開門和繫安全帶。
報導指出，貝茲在17歲時就接受英國交通部駕照及行照監理局（DVLA）的評估，並通過駕駛模擬器的反應能力測試，成功獲准參與道路測驗，而他穩定的開車技術令考官驚嘆不已。之後，貝茲順利在18歲拿到駕照，並依照英國標準費率繳納保險費，開車20多年以來從未發生車禍。
貝茲透露，儘管自己能熟練的駕駛車輛，但他還是很擔心上路時會被警察攔下，就算對方能理解他的情況，但仍可能刁難他。
目前，貝茲以買賣中古車為業，並積極經營社群網路，在TikTok上分享自己的日常，像是煮菜、打撞球等，近日還拍攝一支試乘特斯拉Model 3的影片，吸引不少網友關注。
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