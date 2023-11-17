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恐怖姦殺！女子上班途中失蹤 半裸伏屍叢林疑遭性侵手段極兇殘

香港01／ 撰文：布萊恩
馬來西亞發生恐怖姦殺案，1名36歲外籍女子被發現半裸陳屍離家600米的香蕉園叢林。（網上圖片）
馬來西亞發生恐怖姦殺案，1名36歲外籍女子被發現半裸陳屍離家600米的香蕉園叢林。（網上圖片）

馬來西亞發生恐怖姦殺案，1名36歲外籍女子清晨走路上班，卻遲遲沒有回到公司，家人四出尋找，發現女子半裸陳屍離家600米的香蕉園叢林，頭遭硬物重擊及利器割喉，下體私處遺留疑是精液，疑曾遭性侵，身上手機及現金等財物也被取走。警方循謀殺調查事件，揭開死者更多背景。

綜合當地媒體報導，事發於11月14日，36歲女子當天早上6時15分如常出門走路到工作地點，但餐廳老闆遲遲未見女子上班，所以聯絡她的家人。家人四去尋找後，怕見女子半裸陳屍離家600米的甘榜比桑香蕉園叢林。

現場留下死者手袋和銀包，裡面現金被拿走。（網上圖片）
現場留下死者手袋和銀包，裡面現金被拿走。（網上圖片）

警方早上8時許接報到現場調查，指死者頭部遭硬物重擊及被利器割喉，下半身赤裸，下體私處有疑是精液物體，不排除遭姦殺，而且手法極兇殘。另外，死者手機不知所終，現場留下其手袋和錢包，裡面現金全被掠。

警方調查後表示，死者育有5名子女，丈夫在西馬來西亞工作，她生前於1家餐廳負責做印度薄餅，每天走路經過香蕉園上班和回家。警方正循謀殺方向調查事件。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 香蕉 性侵

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