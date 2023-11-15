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馬路變開心農場？男跑到安全島種香蕉 見2年心血被剷除崩潰「像被切腹」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名50多歲的男子擅自在安全島上種植香蕉，相關單位日前到現場剷除3棵樹，讓他相當痛心。圖／取自YouTube影片
日本一名50多歲的男子擅自在安全島上種植香蕉，相關單位日前到現場剷除3棵樹，讓他相當痛心。圖／取自YouTube影片

整個城市都是我的開心農場？日本傳出一起奇葩事件，一名50多歲的男子擅自在馬路的安全島上種植香蕉樹，2年來細心栽培，每天不厭其煩地到「莊園」澆水兩次，因蕉樹越長越高、遮蔽道路視線，相關單位也跳出來「剷除禍根」。男子看著自己的心血遭連根拔除，悲痛直呼「眼淚快要流出來了」，但下一秒品嘗自種的香蕉時，卻立刻吐了出來，詭異的事件也在網路掀起熱議。

根據日媒「富士新聞網」報導，事情發生在日本福岡縣的久留米市，一名50多歲的男子違法擅自在安全島上種植3棵香蕉樹，男子在這2年的時間裡用心照料，每天都會來視察「農田」，一天澆水兩次從來不曾怠慢過。3棵香蕉樹也越長越大，高度已達3公尺高，因擔心有阻礙汽車通行的危險性，相關單位也下令「剷除禍根」，於本月13日派人至現場移除香蕉樹。

動工當天，該名男子也來到現場，看著自己2年來的心血遭剷除，他痛心地表示「很寂寞、真的很寂寞，明明是這麼漂亮的香蕉」。男子也親自切下一部份的香蕉果實，瞬間悲從中來感嘆道「就像被切腹一樣，眼淚快要流出來了」。然而，當男子第一次品嘗自種的香蕉時，才剛咬下一口、咀嚼了幾下後，便立刻吐了出來，他形容「就像在吃一塊乾乾的海綿，口腔內的水分一下就不見了」，可見心血相當不美味。

男子第一次品嘗自己種植的香蕉，但才剛咬下一口就吐了出來，他也坦言果實相當不美味。圖／取自YouTube影片
男子第一次品嘗自己種植的香蕉，但才剛咬下一口就吐了出來，他也坦言果實相當不美味。圖／取自YouTube影片

相關單位也以此事件警示，擅自在安全島上種植作物將違反日本的道路法，最高可處一年以下的有期徒刑，或50萬日圓（約新台幣10.6萬元）以下的罰款。

報導中也提到3棵香蕉樹的去向，有2棵樹被一名80多歲的老翁接收，他將樹種在自己的家中，更稱想向家人炫耀、分享種出來的成果。另1棵樹則被事主以生日禮物之名送給了自己的朋友，該友人受訪時表示，「他說了要送給我生日禮物，就拿了那個香蕉過來，但香蕉本身是無罪的」，便坦然地收下了這份大禮。

男子將其中一棵香蕉樹作為「生日禮物」送給了朋友。圖／取自YouTube影片
男子將其中一棵香蕉樹作為「生日禮物」送給了朋友。圖／取自YouTube影片

奇葩的事件發展也在網路上掀起討論，網友也紛紛留言吐槽，「眼淚一點一點地流了下來，我忍不住笑了」、「不要表現得像個受害者啊」、「已經是個笑話了」、「一點都不好吃，那為什麼要種啊？」、「這就是他做了違法行為後，所必須承擔的後果」。

日本 福岡 香蕉

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