Google地圖出現奇怪裸體生物 網友熱議：外星人被拍到？

這是外星人被拍到嗎？近期社群媒體上流傳一張Google地圖的截圖，畫面中有一個看起來像人類，身形卻不太一樣的赤裸生物站在路旁，引發網友討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，網友發現的這個畫面，出現在美國猶他州布拉夫熊耳遊客中心（Bears Ears Visitor Center）附近。畫面中的生物有兩隻手、兩隻腳，身形很像成年男性，不過詭異的是他的手向後反摺，還呈現波浪狀，腳掌的形狀也跟人類不一樣。這個謎樣生物沒有穿衣服，就這樣裸體站在路旁，照片在網路上瘋傳，引發網友討論。

有不少網友都說這個畫面看起來令人毛骨悚然，有人還好奇是不是外星生物在路上奔跑不小心被街景車拍到。不過其實這個謎樣生物不是活的，他只是一個外型詭異的雕像。原來那是當地居民設置的「稻草人」，用來嚇跑動物。

其實這並不是Google地圖第一次拍到奇怪的畫面，今年（2023）8月時，就有另一名網友上傳了「男子運屍圖」。該張照片是2019年6月的街景照，一名男子牽著腳踏車走在俄亥俄州肯特街上。

男子的腳踏車頭放著一個以灰色防水布包裹的「人形物體」，讓不少人懷疑男子用腳踏車「運屍」，但由於照片時間久遠，Google地圖也通常替拍到的路人上馬賽克，因此最後沒有查清男子的身分，也不知道男子是不是真的用腳踏車運屍。