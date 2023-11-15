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不當護士了！她改行評價男性生殖器 靠1招變「女王」月賺76萬

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名23歲女子拋下年薪約83萬的護理師工作，改當評價人員。示意圖／ingimage
英國一名23歲女子拋下年薪約83萬的護理師工作，改當評價人員。示意圖／ingimage

行業百百種，網路花花世界竟也隱藏特殊商機。據外媒報導，英國一名23歲女子拋下護理師工作，改行在網路上評價男性生殖器，僅靠一手法，更讓她一舉成為「女王」，成功滿足眾多買家慾望，月賺76萬元。

據外媒《Daily Star》報導，英國一名23歲女子安（Rose Ann）拋下年薪2萬2千英鎊（新台幣約83萬元）的護理師工作，改當月入2萬英鎊（新台幣約76萬元）的評價人員，工作內容是評論男性生殖器。

報導指出，安發現網路上有人願意付錢給女網紅，讓她們看一眼自己的生殖器照片並評分。得知有此種賺錢途徑後，安決定與他人做出區隔，一改只給出分數的方式，她從「地獄廚神」高登拉姆齊（Gordon Ramsay）在社群上充滿諷刺、髒話評論粉絲料理的方式獲得靈感，採用相似的風格評價男性們的生殖器。

安一開始僅收取20英鎊（新台幣約760元）的費用，並盡可能多諷刺，沒想到效果極佳，「看來男人真的很喜歡被羞辱，也很想知道殘酷的實話」。做出口碑後，她至今已針對數千個生殖器做出評價，更有「陰莖評價女王（Queen of the Penis Raters）」的稱號。

安也分享評價經驗，表示自己毫不留情，「我通常會將它們的外觀跟食物比較，從花生到黃瓜都有」、「我也樂於告訴那些『認為自己很大』的人以及『實際上很大』的人，說他們沒有那麼讓人印象深刻，因為我看過更大更好的東西」。

據報導，荷包賺飽後，安已開始物色房子。至於父母是否知情，她表示他們一開始非常震驚，但現在反而覺得她的工作滿有趣。

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