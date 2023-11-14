天生有兩個子宮還剛好「都懷孕」 醫生驚：醫療奇蹟

美國阿拉巴馬州一名女子發現自己懷了雙胞胎，不過這對雙胞胎懷孕的位置非常特別，她們各自有自己的一間「套房」，因為這名女子天生擁有兩個子宮。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，懷上雙胞胎的凱爾希（Kelsey Hatcher）其實本來已經有3個孩子，分別是7歲、4歲和2歲。雖然已經是3寶媽，也早就知道自己有兩個子宮，但兩個子宮都各懷一個寶寶的情況依然讓她和丈夫十分驚訝。

據梅奧診所資料指出，擁有雙子宮其實是一種罕見疾病，罹患這樣病症的女性還是可以懷孕，不過流產或早產的機率也更高。當地婦產科權威帕戴爾（Shweta Patel）表示，擁有雙子宮的機率已經很低，兩個子宮都各懷一個寶寶的情況更是罕見，他執業以來從來沒見過這種事。

有趣的是，兩個寶寶的預產期剛好在今年（2023）聖誕節，連當地媒體報導都說這兩個寶寶真是「聖誕奇蹟」。凱爾希說，自己本身比較低調，不太喜歡受到關注，但是雙子宮懷寶寶的經歷實在太特別，令她成為醫界研究的個案。即便如此，她和丈夫已經準備好要成為5寶爸媽，迎接寶寶的到來。