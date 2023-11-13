哥哥同婚沒小孩 女子自告奮勇「幫哥哥生下孩子」

美國加州一對同婚夫夫結婚後希望能夠有自己的孩子，一方有貼心的妹妹自願捐出卵子「為哥哥生孩子」，最後也真的為哥哥生下兒子，讓全家人喜出望外。

據《鏡報》（Mirror）報導，30歲的薩布麗娜（Sabreena Henderson）和自己的「姪子」有著異於常人的情感連結，因為她的「姪子」其實是她自己懷胎10月生下的「兒子」。

原來這是因為薩布麗娜的哥哥尚恩（Shane Petrie）是同性戀，他與同性伴侶保羅（Paul）從2020年就開始為生孩子找代理孕母。尚恩的家人都非常支持兩人生養孩子的決定，只是家中大姊已經剖腹3次、二姊身體不適，另外兩個妹妹年紀都還小，所以薩布麗娜便自告奮勇要幫哥哥生孩子。

薩布麗娜自己本身已經是4個孩子的媽，他們使用薩布麗娜的卵子和哥哥配偶保羅的精子結合，以人工受孕的方式懷上寶寶。薩布麗娜在2022年9月28日生下「姪子」崔斯坦（Tristan），寶寶剛過完1歲生日，非常健康，也飽受家人疼愛。

薩布麗娜說很多人會覺得崔斯坦應該算是她的孩子，不過薩布麗娜說當初她懷孕時就決定是要幫助哥哥有自己的孩子，崔斯坦是哥哥的孩子，但永遠都會是她「最特別的姪子」。薩布麗娜也說，她很開心自己能幫上忙，讓哥哥有後代，如果未來需要，她不介意再當一次代理孕母。