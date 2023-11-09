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《27件禮服的秘密》真人版 她當12次伴娘光禮服已砸32萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
布麗姬特已經當過12次伴娘，穿過各式各樣的禮服。圖擷自太陽報
布麗姬特已經當過12次伴娘，穿過各式各樣的禮服。圖擷自太陽報

美國伊利諾州一名女子過去擔任過12次伴娘，光是花在購買禮服上的錢就砸了1萬美金（約32萬台幣），儼然是電影《27件禮服的秘密》真人版。

據《太陽報》（The Sun）報導，今年40歲的布麗姬特（Bridget Herrmann）自己還沒結婚，不過在這之前她已經當過12次伴娘，走紅毯的次數比其他已婚的朋友還多次。她認為能夠擔任朋友的伴娘是一種榮幸，因此就算她到目前還沒結婚，也不會拒絕朋友的邀請。

不過在國外新人結婚，伴娘通常要自己負擔禮服費用、修改衣服費用、參加婚禮的機票或車資和飯店費用。除此之外新娘通常都會辦新娘送禮會，因此還要準備新婚禮物，一趟婚禮下來就要砸大概2000美元（約6萬5千元台幣）。

布麗姬特第一次擔任伴娘是在2006年，甚至還曾一年內當過3次伴娘。這段時間她穿過各式各樣的禮服，有兩件禮服她不太喜歡，不過她認為這些禮服都還算好看。布麗姬特說，光是一件禮服可能就要200美元（約6400元台幣），但修改花的錢要直接多一倍。由於她實在太常當伴娘，就連修改衣服的裁縫師看到她都會說：「喔！布麗姬特又來了！」

雖然已經40歲，布麗姬特仍對婚姻抱有期待和憧憬，她表示，未來自己結婚時她要像《27件禮服的秘密》一樣，把之前邀請她當伴娘的朋友邀請回來當伴娘，她非常期待那天的到來。

婚禮 伴娘

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