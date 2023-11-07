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櫻花妹靠甜美外型騙2500萬元 還出書教人「如何榨乾乾爹錢」

聯合新聞網／ 綜合報導
渡邊靠著甜美可愛的外型詐騙超過兩千萬。圖擷自ODDITYCENTRAL
渡邊靠著甜美可愛的外型詐騙超過兩千萬。圖擷自ODDITYCENTRAL

日本一名女子靠著自己甜美的外表吸引「乾爹」（Sugar daddy）資助，不僅如此還出書教人如何「榨乾乾爹」，最後遭到警方逮捕。

ODDITYCENTRAL報導，來自名古屋的渡邊麻衣（Mai Watanabe）今年25歲，今年8月她因為在社群媒體上販售「敲詐教戰手冊」遭到逮捕。渡邊不但在標題直接寫下：「甜心寶貝教科書：如何塑造形象並運用魔法咒語讓男人為妳花錢」。她在書中教需要找「乾爹」的女性如何靠話術從對方身上賺取更多錢，就連如何塑造形象都有詳細教學。

渡邊在書中建議女讀者，可以假裝自己家裡不溫暖，營造自己有個悲傷童年的形象，藉此引發「乾爹」的同情心，願意砸更多錢在自己身上，甚至還要讀者向「乾爹」謊稱自己身體有問題無法工作，以此為理由要「乾爹」幫忙付房租。

渡邊的教戰手冊上從身份到話術都有詳細教學。圖擷自ODDITYCENTRAL
渡邊的教戰手冊上從身份到話術都有詳細教學。圖擷自ODDITYCENTRAL

據警方表示，渡邊從2022年就開始賣教戰手冊，每本要價1萬到2萬日幣不等（約2100元到4200元台幣），光是被逮捕之前她就已經賣出2000本，甚至還提供另外付費的「私人教練課」。

警方事先逮捕一名20歲的女子，才循線找到渡邊，因為該名女子使用渡邊的教戰手冊，從愛知縣兩名男子身上騙走1065萬日幣（約228萬台幣）。渡邊自己之前則從一名50歲的男子身上騙走2700萬日幣（約578萬台幣），在她被逮捕新聞爆發後，又有一名54歲男子出面指控渡邊騙走他1.17億日幣（約2506萬台幣）。

詐騙

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