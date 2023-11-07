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影／他加油忘拔油槍直接開走 網友全笑翻：以後不怕沒油了

聯合新聞網／ 綜合報導
駕駛忘了拔掉油槍就開車上路，讓油槍沿路在路上拖行。圖擷自TikTok
駕駛忘了拔掉油槍就開車上路，讓油槍沿路在路上拖行。圖擷自TikTok

你累了嗎？澳洲一名駕駛日前到加油站加油，神經超大條的他忘記油槍沒拔就直接開走，沿路油槍就插在加油孔隨著車子的震動搖晃，讓其他網友看傻了眼，拍影片上傳網路。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這幅搞笑的景象出現在墨爾本的街頭，拍攝的網友是後車駕駛。影片中這輛銀白色的皮卡車顯然是剛加完油，因為他的加油孔還插著油槍，車輛緩慢行駛在道路上，油槍也跟著被沿路拖行。

拍攝網友在影片表示，「這位老兄剛剛加完油出來」，沒想到他忘記拔油槍就這樣直接開走，讓網友直搖頭說：「這種事只有墨爾本才有」。網友開車向前，趁停紅燈時對駕駛大喊：「老兄！你的油槍沒拔！」不過對方卻看起來一臉恍神的說：「什麼？」網友又再次提醒他，駕駛才若無其事地說：「Okay」，慢慢的把車停到路旁處理。

@melbfishingadventures

#coburg #melbourne #petrol #gas #ontalent

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不少網友看完以後都覺得駕駛很ㄎ一ㄤ，有人就說駕駛怎麼能知道油槍沒拔以後還只輕描淡寫地說「Okay」，開玩笑地說該不會他早就預謀要這麼做了吧；也有網友誇獎駕駛很聰明，因為「以後他都不怕沒有油了」，但更多人好奇的是，到底怎麼會在拖著油槍的情況下開車上路卻完全沒發現。

墨爾本

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