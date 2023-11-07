影／他加油忘拔油槍直接開走 網友全笑翻：以後不怕沒油了
你累了嗎？澳洲一名駕駛日前到加油站加油，神經超大條的他忘記油槍沒拔就直接開走，沿路油槍就插在加油孔隨著車子的震動搖晃，讓其他網友看傻了眼，拍影片上傳網路。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，這幅搞笑的景象出現在墨爾本的街頭，拍攝的網友是後車駕駛。影片中這輛銀白色的皮卡車顯然是剛加完油，因為他的加油孔還插著油槍，車輛緩慢行駛在道路上，油槍也跟著被沿路拖行。
拍攝網友在影片表示，「這位老兄剛剛加完油出來」，沒想到他忘記拔油槍就這樣直接開走，讓網友直搖頭說：「這種事只有墨爾本才有」。網友開車向前，趁停紅燈時對駕駛大喊：「老兄！你的油槍沒拔！」不過對方卻看起來一臉恍神的說：「什麼？」網友又再次提醒他，駕駛才若無其事地說：「Okay」，慢慢的把車停到路旁處理。
不少網友看完以後都覺得駕駛很ㄎ一ㄤ，有人就說駕駛怎麼能知道油槍沒拔以後還只輕描淡寫地說「Okay」，開玩笑地說該不會他早就預謀要這麼做了吧；也有網友誇獎駕駛很聰明，因為「以後他都不怕沒有油了」，但更多人好奇的是，到底怎麼會在拖著油槍的情況下開車上路卻完全沒發現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言