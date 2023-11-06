阪神虎暌違38年日本一！阪神百貨促銷兩千人排隊 「380萬老虎水晶」超氣派

澳洲1對夫婦在海邊撿到瓶中信，一心以為是情書，夫婦興奮得立即打開瓶子，倒出瓶中「沙子」來看信中內容，可是，當他們看到內容後，立即嚇到不斷道歉，原來瓶子裝著的不是沙子而是骨灰，字條還寫上如拾獲請丟回潮水中，讓他繼續旅程，夫婦於是將撒下的骨灰盡量裝回瓶子，並將瓶子扔回海中。影片在網絡上瘋傳，已累積逾180萬次點擊率，有網友笑言：「可能這就是他的旅途終點。」

2023-11-04 08:45