阪神虎暌違38年日本一！阪神百貨促銷兩千人排隊 「380萬老虎水晶」超氣派
日本職棒阪神虎隊打敗歐力士猛牛，奪下暌違38年的日本一冠軍寶座。身為關西的人氣球隊，阪神虎這一冠，也讓許多球迷為之瘋狂，有許多湧入道頓堀一帶，並且在警力嚴密監視下成功跳河。而關西各商家更是看準了這個好機會，紛紛推出相關的優惠活動，來慶祝阪神奪冠。
根據日本媒體「讀賣電視台」報導，為了慶祝阪神虎暌違38年奪下日本一，大阪梅田百貨今天開始，舉辦為期五天的促銷活動，早在店家開門之前，就吸引了約兩千多位民眾排隊守候。這也讓店家決定提早40分鐘開門。
百貨中更以「38」為關鍵數字推出許多商品，像是380日幣（約相當於新台幣81元）的阪神虎條紋造型銅鑼燒、3800日幣（約相當於新台幣813元）的福袋等等。
而當中最具噱頭的，則是價格高達380萬日幣（約相當於新台幣81萬元），僅有一尊的「水晶之虎」雕像。這座雕像本身是水晶以外，台座也是以紫水晶製成，儘管要價不斐，但外觀相當氣派。另外也有龍的版本。
根據「體育日本」報導，阪神梅田百貨的店長小森榮司指出，當九月底阪神拿下央聯冠軍促銷時，當週的業績漲到三倍。而過去1985年奪冠時，營業額更是增加55億日圓（約相當於新台幣12億元），並期待這次阪神虎日本一，也能衝出類似的效益。
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