婚禮前夕男方落跑...她花6.5萬聘「假新郎」演整齣戲 父母心疼配合

越南一名靈姓女子（Linh，靈，越南姓氏）鄰近結婚日之際發現新郎逃跑，在朋友建議下尋求「新郎租賃服務」，希望讓家人擺脫尷尬，父母得知後雖然心疼不已，但仍咬牙答應完成這場婚禮。

據越南媒體《vietnamnet》報導，越南29歲靈女五年前至胡志明市的工業園區上班，認識男友後同居生活，不過卻意外懷孕。兩人因為還沒準備好成為父母感到驚慌不已，也擔心自己太年輕、手頭上資產不夠。靈女的男友多次要求墮胎，但每當她抵達診所門口便打退堂鼓，結果靈女在沒有男友的同意下決定生下孩子，規畫舉辦婚禮。

為了說服男友結婚，靈女多次威脅，並試圖在社群網路上公開兩人關係，以博取同情，最後男友同意回到靈女的家中與對方父母見面，並告知懷孕的事實。靈女家人聽聞此事後無奈接受，也因為新郎的家人距離很遠，答應舉辦一場簡單的婚禮，跳過訂婚儀式，「我的父母接受了這一切，我的祖父母同意我出嫁，儘管他們從未見過我未來女婿的父母」。

緊接著靈女的父母開始籌備婚禮，向親朋好友宣布喜訊，然而鄰近結婚日之際，靈女無法聯繫到男友，急得她趕緊搭乘巴士前往對方在胡志明市的住處，卻發現男友早已退房離去。靈女得知被拋棄後感到羞辱、背叛，「因為我不忍心傷害肚子裡的孩子，我想起了在鄉下的父母，想起了家人為婚禮所做的準備。我不能讓父母因為自己的錯誤而受到更多的羞辱，在最好的朋友的建議下她選擇了新郎租賃服務」。

靈女花費5000萬越南盾（約新台幣6.5萬元），聘請一名有10年經驗、大2歲的男子扮演假新郎，還有兩人作為她的公婆。為了讓這場戲更為逼真，假新郎會先在女方家住一天，隔天兩人才返回胡志明市。婚禮前夕家人有察覺到異狀，得知原因後傷心欲絕，不過仍咬牙答應配合，在婚禮上微笑著握手迎接客人。靈女坦言家人對她很愧疚，也減少和鄰居、親戚來往，被問及女兒的婚後生活，則是閉口不談。