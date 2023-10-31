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從1996開始拚命「離婚」 89歲老翁努力27年屢戰屢敗

聯合新聞網／ 綜合報導
兩人溝通多年未果，老翁於是踏上長達27年的離婚之路。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
兩人溝通多年未果，老翁於是踏上長達27年的離婚之路。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

印度一名老翁跟妻子分居近40年，過去27年來多次嘗試要提出離婚但屢次失敗，即使到現在已經高齡89歲，老翁仍在「努力」離婚。

ODDITYCENTRAL報導，在印度文化中，夫妻是不能輕易離婚的。除非有明確證據證明其中一方有家暴行為，法院才會判准離婚，否則夫妻倆就只能繼續履行婚姻義務。

這名89歲的老翁尼爾默（Nirmal Singh Panesar）是名退休空軍軍官，也是一位醫師。他的太太帕拉米緹（Paramjit Kaur Panesar）也是「人生勝利組」，在退休前擔任學校教師，今年82歲。兩人在1963年結婚，當時尼爾默在軍中服役，帕拉米緹則忙於學校教務，不過兩人相處還算不錯。

1984年1月，尼爾默被軍方派往清奈，但帕拉米緹卻不願意跟著搬去清奈，而是回娘家跟爸媽同住，導致兩人關係出現裂痕。兩人努力溝通多年未果，尼爾默於是在1996年向地方法院訴請離婚，不過2000年帕拉米緹提出上訴，說自己已經履行義務並盡力維持婚姻關係，離婚訴訟便因此遭到駁回。

從那時候開始，尼爾默便不斷努力要提出離婚，今年也是他最接近離婚的一年，因為10月初法院裁定兩人的關係的確「無法挽救」，但沒想到最後還是宣告「失敗」。

原來帕拉米緹曾向法院表示，雖然兩人已經分居多年，但她還是願意照顧年老的丈夫，且她也懇求法官不要判准離婚，因為她不想「帶著離婚的羞辱死去」。法院考量到帕拉米緹的立場，也考慮到印度當地婚姻文化，最後又駁回尼爾默的離婚申請。

印度 離婚

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