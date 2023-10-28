婚禮進行一半…新郎前任闖入潑糞！ 一發命中新娘正臉賓客也遭殃

婚禮是人生大事，也是許多人步入新階段的過程，任誰都想要一場有儀式感且難忘的婚禮。不過日前在南美玻利維亞，一對新人正在教堂外接受賓客祝福，不料竟有一名女子突然衝出，將整桶污穢物潑向新人，場面一發不可收拾，新娘臉上也被潑到。據了解，該潑糞女子的身分為新郎的前任。

綜合《紐約郵報》、《太陽報》報導，當天這對新人正在舉行婚禮，他們在教堂外接受賓客的喝采，不曾想新郎前任突然提著一桶混有油的污穢物出現，直接朝新人潑去，從畫面顯示，新郎胸前及手臂都被沾上，新娘不只白紗中招，連面部都遭殃，且一旁賓客也受到波及，現場一片慘狀。

該名女子稱自己不滿前任另結新歡，感到嫉妒因而選擇在兩人大喜之日進行報復。而新娘事後也在社交平台上發文表示，希望丈夫的前任報仇後「能讓我們平靜地生活」。網友也留言回覆，「再舉辦一場婚禮，那麼不好的記憶就會刪除」、「我不敢相信她沒有被指控和逮捕！真噁心！」、「聽起來他（新郎）做了正確的決定」。