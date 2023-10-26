他載「特別乘客」上高乘載被警識破 違規駕駛慘吞高價罰單

聯合新聞網／ 綜合報導
美國華盛頓有民眾將恐怖小丑人偶放在副駕駛座，直接開上高乘載車道，最終被警方發現並開罰。圖／擷自《紐約郵報》
美國華盛頓有民眾將恐怖小丑人偶放在副駕駛座，直接開上高乘載車道，最終被警方發現並開罰。圖／擷自《紐約郵報

《紐約郵報》報導，華盛頓有民眾因副駕駛座上的「乘客」太過特別，在開上HOV（High-occupancy vehicle lane，高乘載車道）後，立刻被警察發現並開罰。

報導稱，華盛頓有名孤獨的司機行駛在405號州際公路的高乘載車道時，將擁有紅色頭髮及鼻子的恐怖小丑人偶放在副駕駛座，最終被警方發現。報導說明，華盛頓州巡邏隊第二區公共資訊官員里克·約翰遜（Rick Johnson）在第一時間發現這特別的「乘客」後便立刻攔下司機，該名員警表示，自己雖然很喜歡萬聖節的氛圍，但這位「乘客」並不符合高乘載車道的規定。

這名很有創意的駕駛，最後仍被警方開罰。報導指出，雖然並不清楚該名駕駛的罰單金額，但根據華盛頓州交通運輸部（WSDOT）公布的規則，首次違反高乘載車道規定者，將被開罰186美元（約新台幣6043元），若同一位駕駛在兩年內再次違法，罰單將增加至336美元（約新台幣10916元）。此外，若使用任何假人與玩偶充當乘客，罰款金額會自動加200美元（約新台幣6498元）。

華盛頓州交通運輸部規定，405號州際公路依照時段的不同，對於駕駛的限制也會不一樣。早上5點至9點，每輛車內需乘載3人（含）以上；早上9點至下午3點，每輛車內需乘載2人（含）以上；下午3點至晚上7點，每輛車內則需乘載3人（含）以上。

華盛頓 罰單 高乘載 交通違規

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