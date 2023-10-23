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神秘103盆栽佔據大阪三十年 長到比人還高「不知道誰放的」

聯合新聞網／ 綜合報導
大阪難波附近某條走道擺了103個不明盆栽，其中許多植物都已經長得比人還要高。圖擷自youtube
大阪難波附近某條走道擺了103個不明盆栽，其中許多植物都已經長得比人還要高。圖擷自youtube

很多住家有時會在宅邸範圍內，種植一些植物盆栽美化環境，增添一點大自然的氣息。不過在日本大阪，卻出現一起大量不明盆栽長期佔用人行道的怪事，直到最近，公家單位才終於出面處理善後。

根據日本媒體「日本電視台NEWS」報導，這些來歷不明的盆栽，就放置在大阪最繁華的難波地區附近，總數量高達103個，排起來約60公尺長。由於附近的飯店員工，有時會出來幫這些盆栽澆水，因此許多行人，都誤以為這是飯店擺設的觀景植物。

飯店人員指出，這些所屬人不明的盆栽，從以前就存在了，更有當地居民指出，這些盆栽已經放在這裡30年之久。許多植物都已經長到比人還要高，甚至長達三公尺，平均重量則在70公斤左右，不僅遮蔽了視線，還佔用人行道相當大的面積。

根據日本法規，在未經許可的狀況下，一般人不許將物品隨意放置在路上。近來大阪市府，總算注意到這個問題，並警告所屬人應即刻撤去這些盆栽。然而公告過了一陣子，仍沒有人出面認領，才動用公家力量進行撤除，還給行人寬敞的走道。

日本 大阪 盆栽

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