聽新聞
test
0:00 / 0:00
神秘103盆栽佔據大阪三十年 長到比人還高「不知道誰放的」
很多住家有時會在宅邸範圍內，種植一些植物盆栽美化環境，增添一點大自然的氣息。不過在日本大阪，卻出現一起大量不明盆栽長期佔用人行道的怪事，直到最近，公家單位才終於出面處理善後。
根據日本媒體「日本電視台NEWS」報導，這些來歷不明的盆栽，就放置在大阪最繁華的難波地區附近，總數量高達103個，排起來約60公尺長。由於附近的飯店員工，有時會出來幫這些盆栽澆水，因此許多行人，都誤以為這是飯店擺設的觀景植物。
飯店人員指出，這些所屬人不明的盆栽，從以前就存在了，更有當地居民指出，這些盆栽已經放在這裡30年之久。許多植物都已經長到比人還要高，甚至長達三公尺，平均重量則在70公斤左右，不僅遮蔽了視線，還佔用人行道相當大的面積。
根據日本法規，在未經許可的狀況下，一般人不許將物品隨意放置在路上。近來大阪市府，總算注意到這個問題，並警告所屬人應即刻撤去這些盆栽。然而公告過了一陣子，仍沒有人出面認領，才動用公家力量進行撤除，還給行人寬敞的走道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言