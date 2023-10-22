跟「軟飯男」交往10年！女商人300萬賣房錢慘被騙走 男方卻無情回這句

女人愛上不該愛的人，下場慘了！馬來西亞1名51歲華裔女商人日前召開記者會，哭訴其「軟飯王」前男友劣行，稱2人在一起近10年裡，她每個月給予對方2萬令吉（約新台幣13萬元）「零用錢」，然而前男友卻不知足，更騙走其賣樓的錢和母親的退休金，該筆金額高達44萬令吉（約新台幣298萬元），更令她心寒的，是她只獲得1張空頭支票。最終2人分手，如今女商人韶華已逝，生活變得窮困潦倒，但沒放棄追討損失，且多次報警，要求前男友現身協商解決問題，否則不排除採取法律行動。而疑似前男友回覆當地傳媒查詢時稱不認識女商人，又反駁所有指控。

綜合當地媒體報導，現年51歲的華裔女商人葉運珍，周二（10月17日）召開記者會講述事件，她聲稱20多年前在新加坡打工時，認識比她年長9歲、現年60歲的前男友「S」，2人都從事服務業。葉運珍憶述，當年在新加坡辛苦為別人按摩賺錢，儲了一大筆積蓄，沒想到全被前男友花光。她舉例，前男友常花天酒地及買車，開銷極大，還經常向她索要金錢，1個月就花了她2萬令吉（約新台幣13萬元）。

沒想到前男友仍然不滿足，還騙走她賣樓的錢和母親的退休金。葉運珍稱，當年她在馬來西亞加影敦胡仙翁鎮買了1間屋子，交給前男友保管；至2011年，她在前男友催促下賣樓，以33.66萬令吉（約新台幣228萬元）價錢出售，她也簽了保證書，然而前男友只開了1張17萬令吉（約新台幣115萬元）支票，與賣樓價錢相差甚遠，更離譜的是，當她到銀行兌現支票時，才發現前男友給的竟是「空頭支票」，至今還未收到款項。

葉運珍續說，除了賣樓錢，前男友也拿走其價值數萬令吉的勞力士名貴手錶和其他金飾品，連母親叫她代為保管的退休金都不放過，共11萬令吉現金（約新台幣74萬元），即母女2人共損失超過44萬令吉（約新台幣298萬元）。

葉運珍與前男友在一起10年，最終忍受不了對方整天花天酒地等惡習而分手。她感嘆，自己對前男友不薄，對方卻無情騙走其賣樓錢及母親退休金，令她心寒，「他（前男友）曾在巴刹做生意，賺不到錢，所以就『吃定我了』，導致我被騙感情又被騙錢，我感覺自己花了那麼多時間和金錢，換來的卻是一場空」。

事隔多年，現時葉運珍韶華已逝，生活變得窮困潦倒，但她未有放棄追回損失，曾多次報警求助，如今希望對方盡快現身坐下協商解決問題，否則不排除採取法律行動。

疑前男友反駁指控 稱不認識女事主

馬來西亞《中國報》事後聯絡到同名同姓，懷疑是前男友「S」的男子，對方稱不認識葉運珍，也不知葉運珍說的賣樓錢和母親退休金是什麼，「我不知道她是誰，所以你（記者）跟我說什麼捲走她房子30多萬令吉，還是11萬令吉退休金的，我一概不知，也沒聽過」。不過記者想詢問其他問題時，男子便掛掉電話不再回應。

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文章授權轉載自《香港01》